La D.O. de Valdeorras aumenta presencia en ferias internacionales

Alemanes, holandeses y belgas, pero también turcos y chipriotas, visitaron el expositor de la Denominación de Orixe Valdeorras en la feria internacional ProWein, que se desarrolló en Düsseldorf (Alemania). Una vez finalizada, el presidente del Consello Regulador, Marcos Prada Ginzo, realizó un balance “muy positivo” del evento en el que profesionales de 17 países visitaron el stand valdeorrés.

“Han sido más de 70 visitas, en las que hemos observado que hay conocimiento de marca porque, en varios casos, los visitantes venían a probar tres o cuatro vinos que ya conocían y querían tomar”, dijo el director técnico de la D. O. valdeorresa, Jorge Mazaira. Añadió que “las expectativas están claras: volveremos el año que viene a esta feria porque sigue siendo de referencia, un punto de encuentro a nivel mundial de los importadores más importantes”.

La D. O. aumenta su presencia en ferias internacionales como ProWein para “promocionar la marca Valdeorras, ampliar mercados y fidelizar a los que ya tenemos”, comentó Prada Ginzo.