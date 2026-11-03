El deporte de Valdeorras une fuerzas contra el cáncer

El Centro de Deportes O Barco, el Club Deportivo A Rúa y los Andarines de Arcos se han sumado a la promoción de la IX Carrera y Andaina de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas de Vilamartín de Valdeorras, que se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre. A través de diferentes iniciativas, los clubes y deportistas de la comarca quieren dar visibilidad a esta convocatoria solidaria y animar a la participación de vecinos y aficionados al deporte.

Ya todos los principales clubes deportivos valdeorreses han mostrado su respaldo a la iniciativa. El pasado sábado, los jugadores del CD Barco lucían la camiseta morada de la carrera antes de disputar el encuentro correspondiente a la novena jornada de Tercera Federación frente al Atlético Coruña Montañeiros CF, en el campo municipal de Calabagueiros. Un gesto que tuvo continuidad al día siguiente con el Club Deportivo A Rúa, cuyos futbolistas también posaron con la camiseta de la prueba durante su partido contra el Cortegada CF.

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A esta campaña de apoyo se han incorporado igualmente los Andarines de Arcos, que se han convertido en embajadores de la cita y llevan su mensaje a las diferentes pruebas y eventos deportivos en los que participan. Entre sus últimas acciones figura la promoción realizada durante el Villablino Trail del Bierzo, celebrado el pasado domingo.

El deporte local, volcado

La implicación del deporte comarcal contribuye a acercar la iniciativa a un mayor número de personas y a recordar la importancia de mantener el compromiso colectivo con la investigación del cáncer de páncreas. Precisamente, el destino solidario de la recaudación constituye uno de los principales objetivos de la convocatoria: el 100 % de los fondos obtenidos se dedicará a las Becas de Investigación Carmen Delgado/Miguel Pérez-Mateo.

Organizada por la Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras, con el apoyo de ACANPAN, la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), la prueba alcanza este año su novena edición en Vilamartín y forma parte de la XII Carrera de las Ciudades, que se desarrolla bajo el lema "Acercamos la meta".

La jornada ofrecerá tres modalidades no competitivas para facilitar la participación de personas con diferentes condiciones físicas: una carrera de 13 kilómetros y dos andainas de 7 y 11,5 kilómetros. Tanto la salida como la llegada estarán situadas en el Pabellón Polideportivo de O Bañadoiro, en Vilamartín de Valdeorras.

Las inscripciones están abiertas hasta el 12 de noviembre, a las 23:59 horas, y podrán adquirise tanto de manera online como en los establecimientos valdeorreses colaboradores de A Rúa, O Barco, Rubiá y Vilamartín.