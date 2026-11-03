Annus Horribilis

“El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera. Pero sufrir propias culpas, esa es la pesadilla de la vida” (Oscar Wilde).

Si ya de por sí todo accidente ferroviario nos afecta en el hogar, al contar con nuestro único hijo Jorge como maquinista en activo, las dos últimas tragedias acaecidas en la línea Madrid-Andalucía en lo que de año, con casi un centenar de víctimas mortales, nos han arrastrado a no conciliar el sueño y si a pesadillas en estas dos pasadas noches.

El pasado jueves disfrutamos de la visita de nuestro hijo. Ni que decir tiene que la mayor parte de la conversación giró en torno al desgraciado accidente ferroviario en Urda (Toledo). No voy a reproducir los detalles técnicos que él nos expuso en su explicación pormenorizada del origen de la tragedia. En tanto no se llegue a concluir la investigación iniciada en sede judicial nos movemos en el campo de las cábalas. Mas hay sólidos indicios de la existencia de errores humanos tras la caída informática en la red. Errores humanos desde el puesto de mando en Atocha hasta el maquinista del AVE, que hoy no podrá testificar desgraciadamente. Según los maquinistas, pudo negarse, Reglamento en mano, a poner en circulación en “marcha normal” el tren, cuando en esa vía se encontraba más adelante parado otro tren, que él desconocía pero sí el operador de Atocha.

Desde años, los distintos gobiernos de este país han venido apostando por la alta velocidad, en detrimento de las cercanías, los regionales y la media distancia. Una alta velocidad que requiere una mayor inversión no solamente en vías, sino en programas de seguridad en el campo informático y una mayor capacitación de los técnicos que la manejan. En lugar de todo ello, los políticos se han dedicado a la compra masiva de trenes, que ha acarreado una densidad de tráfico ferroviario nunca vista, con las medidas de seguridad mismas, prácticamente, desde que se inició la puesta en marcha la alta velocidad.

Ya habrá tiempo de pedir las oportunas responsabilidades políticas. Hoy solamente cabe llorar por los muertos, dales debida sepultura, acompañar en su dolor solidario a sus deudos, y encontrar a los desaparecidos.

Y, también, me solidarizo con la huelga de maquinistas, reivindicando mayores medidas de seguridad. Está en juego no solamente su vida sino la de usuarios del servicio ferroviarios.

Hago votos para que no volvamos a sufrir otro annus horriblis, ahíto de tanto dolor.

Abelardo Lorenzo (Ourense)