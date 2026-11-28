Las explotaciones de ganadería en sistema extensivo del Macizo Central que alimentan el ganado en los montes se preparan para superar los meses de invierno después de un verano complicado. El estado en que se encuentran los montes que ardieron con el incendio forestal del verano de 2025 y la sequía registrada durante los meses de julio, agosto y septiembre dificultaron alimentar las reses en ellos, como los ganaderos hacen otros años, obligándolos a suplementar la alimentación con el consiguiente aumento del coste que conlleva.

Esta situación fue confirmada por el presidente de Agrogandeira do Macizo Central (Agromacen), un colectivo que agrupa a aproximadamente 700 productores de toda la provincia. “Os montes non produciron e xente que tiña como base territorial os montes comunais tivo que aportar un complemento alimenticio”, comentó Pedro Rodríguez Parente.

Explotaciones

En la asociación Agromacen estiman que ronda la treintena el número de explotaciones ganaderas que se vieron afectadas por una situación que no hace más que incrementar los costes que deben soportar y que difícilmente van a poder repercutir en el precio de las reses, pues este, “ou se estabiliza, ou baixa”, según indicó Rodríguez Parente.

Las granjas de ganadería extensiva suelen acumular insumos para destinarlos a la alimentación del ganado durante los meses de invierno, cuando la nieve cubre la montaña ourensana. Sin embargo, este año muchas de ellas debieron recurrir a ellos para alimentar las reses durante el verano, con lo cual los ganaderos deberán adquirir más alimento. “O beneficio final merma”, explicó el presidente de Agromacen, quien añadió que estas circunstancias propician que ya puedan detectarse “explotacións con problemas de liquidez. Os costes de produción cada ano son maiores”.

Desde la Consellería do Medio Rural afirmaron que “a atención aos damnificados pola vaga de lumes de 2025 foi e segue sendo unha prioridade para a Xunta. Galicia foi unha das comunidades máis áxiles en activalas, despois dun Consello extraordinario celebrado o 29 de agosto e o 1 de setembro xa se podían solicitar”.

Fuentes de este organismo apuntaron que Medio Rural puso a disposición de los afectados ocho líneas de apoyo, que cubren el 100 % de la inversión, siendo la cuantía máxima 200.000 euros por beneficiario y recibiendo casi 2.000 solicitudes. Este departamento aclara que el primer pago va asociado a un anticipo, por lo cual si no se solicitó no se puede efectuar el ingreso hasta realizar los últimos trabajos.

Cuatro de las líneas de ayuda están vinculadas a explotaciones forestales, correspondiendo las cuatro restantes a explotaciones agrícolas y ganaderas. Las destinadas a explotaciones forestales se reparten entre las destinadas a reparar los daños causados en infraestructuras, el arreglo de maquinaria y equipamiento forestal, ayuda para cubrir los gastos de la madera que ardió en montes de gestión pública y para acometer plantaciones y reforestación.

A su vez, las partidas agrícolas y ganaderas incluyen la reparación de bienes y maquinaria o adquisición de equipos nuevos, la pérdida total o parcial de la producción agrícola de explotaciones agrícolas y ganaderas, la muerte de ganado o pérdida de colmenas y, finalmente, para la adquisición de alimentación complementaria para el ganado en extensivo o las colmenas supervivientes, por un máximo de seis meses.