SOLO UNA MATRONA
Incertidumbre por el traslado de embarazadas a Ourense
SOLO UNA MATRONA
La atención maternoinfantil en Valdeorras vuelve a estar en el punto de mira. La asociación De Nai a Nai ha criticado las carencias sanitarias que afectan a embarazadas, madres y bebés. El organismo destaca la falta de matronas y de educación maternal, y los traslados constantes al Hospital de Ourense.
Según la asociación, una única profesional estaría asumiendo actualmente las dos consultas de matrona de la comarca, al permanecer todavía sin cubrir la plaza de Atención Primaria. Una situación que, advierte, “puede provocar sobrecarga y limitaciones asistenciales”.
Especial preocupación generan los traslados de embarazadas a Ourense, que podrían dejar al paritorio del Hospital Comarcal de Valdeorras sin matrona durante cuatro horas. La asociación pone sobre la mesa la pregunta sobre qué garantías existen para atender posibles partos durante esas ausencias.
Denuncia también carencias en la educación maternal, falta de pediatras, y reclama solucionar “otras carencias como la desaparición de la Comisión de Lactación Materna del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco”
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