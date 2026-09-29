PARTICIPAN 1.111 PERSONAS
El interés por el enoturismo aumenta con la Ruta do Viño
PARTICIPAN 1.111 PERSONAS
Las actividades de la Ruta do Viño de Valdeorras durante 2026 captaron a 1.111 personas hasta septiembre, superando los 981 de finales de octubre de 2025. En este aumento tienen mucho que decir las jornadas de la Primavera de Portas Abertas que se desarrollaron en mayo y acercaron a la comarca a 777 turistas, superando los 657 de la edición anterior.
No obstante, Portas Abertas sólo fue una de las numerosas actividades que desarrolló la Ruta do Viño a lo largo del año y que comenzaron asistiendo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en enero. Supuso el pistoletazo de salida para un amplio programa que en febrero incluyó experiencias enogastronómicas, como “Sabores de Valdeorras”, que maridó vinos de la D. O. con productos locales.
Las tradicionales covas (bodegas subterráneas) son uno de los principales atractivos del enoturismo comarcal y no podían faltar en esta programación. Así, en marzo tenía lugar la visita teatralizada a las de Vilamartín “O conto vai de covas”. Ya en junio, julio y agosto, el festival “Entre Covas” captaba visitantes para Seadur (Larouco), A Rúa y Petín, ofreciendo caldos de la D. O. y productos de la gastronomía local acompañados de espectáculos musicales y teatrales.
Los visitantes también conocieron el territorio con la Ruta Cicloturística Nacente, que en mayo viajó desde O Barco hasta Rubiá, con visita a una bodega, combinando así deporte, gastronomía, patrimonio y enoturismo.
En junio, la prensa especializada en turismo, gastronomía y viajes tomó contacto con la oferta enoturística comarcal en el Press Trip que le permitió conocer el patrimonio, recursos naturales y culturales, así como las experiencias vinculadas a la Ruta do Viño.
El eclipse total de sol de agosto dio pie a “viños que eclipsan”, una propuesta desarrollada en una bodega combinando los vinos de la D. O., la gastronomía y la música. Y este mismo mes, “Entre Viñas” dio a conocer las actividades relacionadas con la vendimia.
Los números confirman el buen resultado de una propuesta enoturística, la de la Ruta do Viño de Valdeorras, que acaba de refrendar el Eixo Atlántico, en “Propostas de acción para o enoturismo en Galicia e Rexión Norte de Portugal”.
La campaña de vendimia de la D. O. Valdeorras finalizó ayer en una parcela de godello de Santa Cruz (O Bolo). Iniciada el 13 de agosto, alcanzó los 8,1 millones de kilos de uva, superando las previsiones iniciales del Consello Regulador. La vendimia se ha caracterizado por el buen estado sanitario de la fruta, las condiciones meteorológicas favorables y unos mostos que apuntan a parámetros de calidad destacados.
El director técnico del Consello Regulador, Jorge Mazaira, destacó: “Superar la barrera de los ocho millones es una cifra importante para nuestra denominación. Además, los parámetros que definen nuestros vinos, como los compuestos aromáticos, el equilibrio entre acidez y estructura en boca, apuntan a una calidad excelente”. Mazaira subrayó que los blancos ya representan el 80 % de la producción.
La calidad de la uva llevó a Marcos Prada, presidente del Consello Regulador, a asegurar: “Estamos convencidos de que nos encontramos ante una añada excepcional”. Prada subraya: “El mercado está mostrando una demanda importante de nuestros vinos. No buscamos disparar las cantidades, sino mantener una evolución equilibrada y sostenible, siempre con la calidad como prioridad”.
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