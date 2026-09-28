La godello es la uva más cultivada en los viñedos de Ourense

Si atendemos al perfil general del viñedo de las denominaciones gallegas, no cabe duda de que Galicia es tierra de vinos blancos. Sus variedades dominan en cuatro de las cinco DO. La variedad albariño sigue siendo abrumadoramente mayoritaria, lo que a la vez está empezando a convertirse en su propia maldición porque ha pasado de ser la uva más cotizada a ser superada por variedades no tan masivas como la godello y la treixadura de algunas parcelas, que la han superado en precio en esta campaña. 2 euros por kilo de godello en Valdeorras, alrededor de euro y medio en Monterrei al igual que la treixadura en el Ribeiro y la albariño ha caído desde los tres euros que alcanzaba en las dos primeras décadas de este siglo a poco más de un euro con picos de 1,30.

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En cuanto al volumen total por variedades, encabeza el ranking la albariño, que se acerca a los 46 millones de kilos, la mayoría de ellos en Rías Baixas, alrededor de 45 millones, seguida a mucha distancia por la godello, con casi 14 millones de kilos, de los que Valdeorras lidera la producción con cerca de 6.260.000 kilos, seguida de Monterrei con unos cinco millones y medio y Ribeira Sacra que superó este año el millón de kilos. En cuarto lugar, el Ribeiro, anotó hasta la fecha casi 710.000 kilos, mientras en Rías Baixas, no alcanzó los trescientos mil. La treixadura sigue siendo la reina indiscutible del Ribeiro, donde se han cosechado más de cinco millones de kilos a los que hay que añadir algo más de un millón de las otras cuatro denominaciones de origen, siendo Monterrei la segunda en cantidad, rondando los 900.000 kilos.

La albariño ha pasado de ser la más cotizada a la peor pagada de las grandes variedades blancas de Galicia

A muy poca distancia de la Treixadura se encuentra la tinta mayoritaria de Galicia, que es la mencía. Encabeza la vendimia de Ribeira Sacra con algo más de 3,7 millones de kilos. En Monterrei se acerca al millón y medio y en Valdeorras, al millón. En Ribeiro y Rías Baixas su producción es anecdótica.

2026 está siendo un año paradigmático de los retos a los que se enfrenta la viticultura en Galicia. Hay problemas que vienen fraguándose desde hace años, como la falta de relevo generacional, la escasez de personal especializado para acometer las labores de campo, especialmente durante la vendimia y las dificultades derivadas del cambio climático. Frente a estas últimas, ya se empezaron a tomar medidas en prácticamente todas las denominaciones: elevar en altitud los viñedos y aprovechar orientaciones menos soleadas para afrontar los tórridos y prolongados veranos, así como instalar riego de apoyo con el que paliar el estrés hídrico que producen este nuevo panorama climático.

Para encarar la falta de personal, se está optando por la tecnología. Ribeira Sacra espera que se autorice el uso de drones para tareas como la aplicación de tratamientos e incluso en otras tareas en las que difícilmente se pueden mecanizar los procesos. Monterrei fue la primera denominación en la que se emplearos vendimiadoras mecánicas, en la pasada década. En Ribeiro comenzaron más tarde pero ya hay cuatro bodegas que las emplean. A Valdeorras todavía no han llegado pero estudian modelos que se adecúen a las características de sus viñedos.

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En cuanto al relevo generacional, la situación es más compleja. La mayoría de los viejos viticultores no vivía de las uvas, era un complemento económico a otras actividades. El relevo requiere profesionalización y explotaciones rentables, con más superficie por parcela, una tarea difícil en zonas en las que domina el minifundio