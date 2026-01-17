El Lauro Olmo actualiza sus medios de enseñanza

El Instituto Lauro Olmo de O Barco presentó ayer su Aula de Tecnología Aplicada (Ateca), habilitada con una subvención de 55.000 euros del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ayuda perteneciente al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que financian los fondos Next Generation.

La mejora consistió en ampliar la entrada de coches, instalar un nuevo elevador y una toma de carga de vehículos, adquirir un coche híbrido y una estación de carga de aire acondicionado adaptada a los medios actuales. Además, incorporó material de última generación, como gafas de realidad virtual, una “smart TV”, una máquina de diagnóstico en formato “tablet” y un osciloscopio.

La directora del centro, Amparo Quiroga, destacó que el aula “mellora moito a formación do noso alumnado a partir dos novos medios dixitais e un novo vehículo”. A su vez, Jorge Rubén Sampedro, director territorial de la Consellería de Educación, subrayó “un obxectivo moi claro: ter mellores ferramentas para formar mellores alumnos e mellores profesionais nun futuro”.

El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, situó la actuación dentro del Plan de Modernización de la Formación Profesional en España, que impulsa el Ministerio de Educación, Formación Profesional que persigue tres objetivos: “Mellorar a capacidade de emprego do alumnado, integrar as tecnoloxías máis avanzadas e mellorar os recursos das aulas”. Por su parte, el alcalde, Aurentino Alonso, exdirector y -al igual que Santos-, exprofesor del Instituto, se dirigió a los alumnos asegurando que “fóra do Lauro Olmo están esperando por vos, por xente ben formada”.