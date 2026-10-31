El libro “As covas de Valdeorras” va a ser presentado en Santiago y A Coruña
OBRA DE RÉCORD
La gira de presentación del libro "As covas de Valdeorras" se inauguraba este viernes en Vilamartín de Valdeorras
El centro sociocultural Santa Lucía de Vilamartín de Valdeorras inauguraba este viernes la ansiada gira de presentación del libro “As covas de Valdeorras”. El evento, presidido por la covera Silvia Rodríguez y por las autoras Carina Rodríguez y Cristina de la Torre, sirve como puente hacia los grandes escenarios gallegos.
El viernes 20 de noviembre, el libro será presentado en el Museo do Pobo Galego de Santiago, y el sábado 21, en el mercado municipal de San Agustín en A Coruña.
Una obra que bate récords
El ejemplar es ya un hito literario para la tradición vitivinícola valdeorresa. Se encuentra entre los más vendidos de la librería institucional de la Xunta. Su traducción al castellano es inminente, con lo que se prevé la explosión del vino valdeorrés en el resto de España.
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