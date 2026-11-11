La lluvia soluciona en parte una mala campaña de setas en Valdeorras

Las últimas lluvias y unas temperaturas no demasiado bajas invitan a un relativo optimismo a los amantes de las setas. “É a combinación perfecta. Temperaturas suaves e precipitación. Houbo un xiro”, comenta Alejandro Mínguez, escritor, divulgador y miembro del Grupo Micolóxico Galego. “Creo que estas chuvias van dar un empuxón. O monte estaba moi seco. Hai que darlle tempo”, corrobora José Luis Rico, presidente de la asociación micológica ourensana Os Cogordos.

Lluvia y temperaturas suaves invitan al optimismo, aunque por lo avanzado de la campaña, la cantidad será reducida

La ausencia de precipitaciones durante el verano dejó los montes secos y, si bien estos notaron una ligera mejoría a principios de septiembre con algunas suaves precipitaciones, el resultado de la campaña iba a depender del regreso de la lluvia, como así sucedió en estos días.

Dos grandes aficionadas muestran sus piezas.

“Hai bastante variedad para o pooco que choveu”, comenta Mínguez, quien, no obstante, recuerda que el año está demasiado avanzado para especies comestibles como el popular choupín (Macrolepiota procera) o el Boletus edulis. “A cousa arrancou moi mal, pero se animou”, añade Mínguez. No obstante, la temporada está avanzada y la cantidad va a ser menor.

“O domingo vimos un montón de variedades”, dice el experto micólogo, aludiendo a una salida en Parada de Sil, para asegurar que en la próxima, que será en los montes de Trasmiras “colleremos un montón”.

Presentación

Alberto Mínguez dio estas explicaciones pocas fechas después de presentar el libro “No país dos cogomelos”, la versión en gallego y actualizada del libro que publicó en 2014 en castellano, traducido al portugués en 2022. “Ao pasar as páxinas deste libro entrarás no marabilloso mundo dos cogomelos: eses seres máxicos que saltaron das ilustracións dos libros infantís ás nosas vidas, cativando ós afeccionados, deleitando ós comensais e espertando a imaxinación dos chefs”, comenta.

Los montes próximos a la capitalidad provincial, Ourense, son los que frecuenta José Luis Rico, quien consideró que “o máis importante é que o tempo continúe templado. Este experto entiende que aún ”hai que darlle un tempo. O monte estaba moi seco. Se segue chovendo, si que vai haber especies”.

Relacionado Trives reúne estos días a decenas de aficionados al mundo micológico

Rico explicó que no se puede generalizar y que si bien hay zonas, como A Mezquita, donde ya puede recogerse una buena cantidad de setas, en otras, por ejemplo los montes de Ourense, apenas hicieron acto de presencia la Macrolepiota o el Agaricus. El presidente de Os Cogordos no reduce su preocupación a las condiciones meteorológicas. Prefiere no generalizar, pero también culpa al estado de abandono en que se encuentran muchos montes la escasez de setas: “A xente coida menos o monte”, dijo.