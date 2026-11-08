Galería | A Pobra de Trives se llena de setas con sus XXVI Xornadas Micolóxicas, en fotos

Las jornadas reúnen gastronomía, salidas al monte, una exposición de ejemplares y actuaciones musicales y teatrales durante todo el fin de semana

A Pobra de Trives celebra este fin de semana sus XXVI Xornadas Micolóxicas, tres días de actividades en torno al mundo de las setas que combinan gastronomía, divulgación y cultura.

La jornada del sábado reunió a 86 participantes en una charla sobre micología y una posterior salida al monte para recoger ejemplares. Las setas recolectadas protagonizaron después una exposición en la Casa Grande.

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La gastronomía también tuvo un papel destacado, con una comida micológica para cerca de un centenar de personas y el concurso de tapas, que continuará durante la mañana del domingo. La programación incluye además música y teatro, en un fin de semana que convierte a Trives en punto de encuentro para los aficionados a las setas.