Galería | A Pobra de Trives se llena de setas con sus XXVI Xornadas Micolóxicas, en fotos
CULTURA Y GASTRONOMÍA
Las jornadas reúnen gastronomía, salidas al monte, una exposición de ejemplares y actuaciones musicales y teatrales durante todo el fin de semana
A Pobra de Trives celebra este fin de semana sus XXVI Xornadas Micolóxicas, tres días de actividades en torno al mundo de las setas que combinan gastronomía, divulgación y cultura.
La jornada del sábado reunió a 86 participantes en una charla sobre micología y una posterior salida al monte para recoger ejemplares. Las setas recolectadas protagonizaron después una exposición en la Casa Grande.
La gastronomía también tuvo un papel destacado, con una comida micológica para cerca de un centenar de personas y el concurso de tapas, que continuará durante la mañana del domingo. La programación incluye además música y teatro, en un fin de semana que convierte a Trives en punto de encuentro para los aficionados a las setas.
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