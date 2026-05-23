El mejor proyecto de Casa Decor lleva sello Cupa Stone

Tres de los premios de mayor importancia concedidos en Madrid por Casa Decor 2026 fueron para espacios que tienen como protagonista a la piedra natural de Cupa Stone. La compañía se llevó el Premio al Mejor Proyecto Casa Decor, Premio al espacio más votado por el público -este por tercer año consecutivo- y Premio al Tercer espacio más votado por el público. “Estos premios ponen en valor la capacidad de sus materiales para integrarse en propuestas creativas de alto nivel, aportando textura autenticidad y sofisticación”, afirman desde Cupa Stone.

El Premio al Mejor Espacio Casa Decor fue para Kaldewei, que diseñó Isabel López Vilalta. En este proyecto, Cupa Stone integró todo el revestimiento con su mármol rojo levante, en una solución que aporta continuidad visual al conjunto del espacio y lo refuerza contribuyendo a crear una atmósfera equilibrada y de gran personalidad.

Por tercer año consecutivo, Cupa Stone se llevó el Premio al Espacio más votado por el público. En esta ocasión el reconocimiento fue para Italian Trade Agency (ITA), obra del Estudio Rebuelta Domecq. Aquí, la empresa apostó por la elegancia atemporal del mármol Calacatta Viola en las mesas y Fior di Viola de Sapienstone para el pavimento y las mesillas de noche. Se trata de materiales de gran expresividad que aportan riqueza cromática y consiguen crear un ambiente cálido, elegante y funcional. El reconocimiento del público pone en valor la capacidad de los materiales nobles para generar espacios donde la belleza natural y la calidad del acabado son protagonistas.

También el Premio al Tercer Espacio más votado por el público fue para Cupa Stone. En esta ocasión fue para Aitex, obra de Paccieri Estudio. La encimera principal y la mesa auxiliar de la cuarcita waraira aportan una lectura diferenciadora del espacio y refuerzan el concepto creativo del mismo, donde se fusionan la innovación, el diseño y la sostenibilidad.