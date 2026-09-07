Tres niños colombianos pisan la uva en la ofrenda del mosto en Valdeorras

Dos niños y una niña pisaron las uvas de la ofrenda del primer mosto de la cosecha 2026 al Nazareno y a santa Rita. Liam, Samuel y Emiliana -de 9, 7 y 7 años, respectivamente y origen colombiano- se subieron a la cubeta colocada ante el altar de la barquense iglesia de Santa Rita para aplastar las uvas que aportó la bodega cooperativa Jesús Nazareno, también conocida como Vinos Barco.

El sacerdote Jesús Álvarez explicó, antes de la pisada, que esta ofrenda viene realizándose en los últimos años el primer domingo de la novena del Nazareno, en pleno tiempo de vendimia. “Ofrecemos el primer mosto al Nazareno y a santa Rita”, dijo.

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En representación de Vinos Barco participó en el acto Alfredo Vázquez, quien recogió la jarra de mosto de manos del sacerdote para llevarla ante las figuras del Nazareno y santa Rita, abogando por que la ofrenda sirva para que los vinos de la comarca ocupen el lugar que merecen. “Creemos en nuestra tierra, en nuestros vinos, en nuestra oferta gastronómica y en el turismo enológico”, dijo, para después de recordar que el sector es impulsado por iniciativas privadas con apoyo de las Administraciones. “Que santa Rita y nuestro bendito Cristo Nazareno nos siga bendiciendo los trabajos y las tareas de cada día”, finalizó.

Una vez finalizada la intervención del representante de la bodega barquense dio comienzo la misa dominical.