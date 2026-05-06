Un obradoiro de empleo en Valdeorras amplía la plantilla de los concellos

El Obradoiro de Emprego Valdeorras Embelece alcanza este año su quinta edición. Este martes fue presentado por los alcaldes de tres de los cuatro concellos que lo comparten: Aurentino Alonso (O Barco), Enrique Álvarez (Vilamartín) y Raquel Bautista (Petín), junto con la teniente de alcalde del cuarto, Ana Fernández. Organizado con financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que aporta 454.552 euros, arrancará el 1 de junio y tendrá una duración de nueve meses.

“Para concellos como o noso este obradoiro é moi importante, pois temos pouco personal e aprender un oficio é importantísimo”, dijo la regidora de Petín. En el taller participarán 20 alumnos, de los cuales 12 estarán en jardinería, recibiendo formación como auxiliares en viveros, jardines o centros de jardinería, mientras que los 8 restantes se formarán en carpintería y muebles. El programa incluye además un director, tres docentes, un administrativo y un profesor de educación básica.

Las actividades en O Barco incluyen la elaboración de bancos de madera, marquesinas en el recinto de Asfaval, el vallado de parques infantiles, la fabricación de cubrecontenedores y el acondicionamiento de jardines. En Petín, los trabajos abarcan el acondicionamiento de una plaza en Freixido, la mejora de la zona deportiva de las piscinas, la creación de jardineras, el vallado de la Casa do Pobo y la poda de jardines.

En A Rúa, se acondicionará una parcela frente a la residencia de la tercera edad, se reparará el sistema de riego en O Aguillón, se instalarán cubrecontenedores y se mejorarán jardines. En Vilamartín, se vallarán zonas afectadas por los incendios, se construirán bancos de madera, cubrecontenedores y se realizarán trabajos de acondicionamiento de jardines.