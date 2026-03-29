Optimismo de las bodegas por el acuerdo UE-Mercosur
En el sector vinícola valdeorrés dicen que el acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur favorecerá el acceso a mercados con fuertes aranceles
El sector vitivinícola valdeorrés se muestra optimista ante el tratado de la Unión Europea con Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con Bolivia em proceso de adhesión como miembro pleno) que inicialmente se aplicará a partir del 1 de mayo. Se trata de un mercado potencial de aproximadamente 270 millones de consumidores. “Debería favorecer. Ábrese un abanico moi grande pois potenciarase máis a venda ao ser os aranceis máis baixos”, comentaron fuentes empresariales. “Se prevé que aumente la exportación, sobre todo de vino económico y medio”, corroboraron desde otra bodega valdeorresa, donde aludieron a la eliminación de unos aranceles que para el vino de la Unión Europea alcanzar el 35 %, según el dato que facilitó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Laimentación (Mapa).
“Beneficiará sobre todo en Brasil. Ahora hay muchos impuestos, aranceles y licencias. Todo desaparecería”, indicó otro bodeguero valdeorrés, pero también podrían ayudar a impulsar las ventas en países asociados a Mercosur como Colombia o Chile. Ya refiriéndose a este último país, las fuentes consultadas apuntaron que la producción vitivinícola está centrada en los vinos tintos.
Recientemente, el grupo municipal del BNG en O Barco, presentó una moción plenaria solicitando el voto contrario al citado acuerdo, al considerar que “cada ano entrarán en Galiza toneladas de produtos (de cultivos e de cría de gando) producidos en condicións moi diferentes ás da UE e que non cumpren os estándares da UE”. Su propuesta se encontró con la abstención de populares y socialistas. Defendió la postura del PSOE, Alba Rodríguez, quien consideró que la propuesta nacionalista ofrece “un panorama un tanto apocalíptico para o sector agrogandeiro do país despois do acordo UE-Mercosur. Sen embargo, en vez de dar toda a información e vantaxes deste acordó só se quedan co alarmismo, deixando tanto o sector como a poboación nun estado de incertidumbre”.
La Consellería do Medio Rural destaca las medidas que impulsó, “e en particular, tamén en relación co sector vitivinícola, na estratexia de impulso a exportacións de produtos galegos, especialmente daqueles sectores que poden aproveitar máis a oportunidade do acordo UE-Mercosur, como poden ser os queixos ou o viño”.
En principio, incluye Ribeiro y Rías Baixas
La Consellería de Medio Rural aludió a las demandas que realizó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Unión Europea destacando la referida al aumento de los indicativos de calidad contempladas en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el marco del tratado y recuerda que solo aparecen dos gallegas: Ribeiro y Rías Baixas, siendo “Galicia a terceira comunidade de España con máis selos”. Sobre este particular, Medio Rural indicó que “a Xunta tivo recentemente resposta do MAPA a esta cuestión e agora agarda as aclaraciónes do ministerio para proceder cos trámites necesarios co fin de que todos os indicativos da nosa comunidade queden amparados”.
A su vez, el titular del MAPA, Luis Planas, afirmó en su día que el sector vitivinícola europeo apoya un acuerdo que, según considera, “garantiza su sostenibilidad económica a largo plazo”. Ya refiriéndose al sector vinícola español, afirmó que “se traducirá en una oportunidad para la diversificación de mercados y el crecimiento de las exportaciones en valor y reputación”, para añadir seguidamente que el citado acuerdo “está en sintonía con los compromisos ambientales del sector”.
