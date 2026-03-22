El vino se queda sin protección de la UE ante Mercosur

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado las reclamadas salvaguardas para proteger determinados productos agroalimentarios dentro del tratado Mercosur, cuya implantación suscitó cerca de dos meses de protestas por parte del sector primario de Ourense.

En este escenario, el mayor impacto lo ha sufrido el sector vitivinícola, que mantiene una posición estándar dentro de la normativa europea. Al no estar incluido en la lista de productos sensibles, no se hará un seguimiento proactivo automático de posibles abusos por parte de la Comisión Europea. Será la industria vitivinícola quien deba solicitar la apertura de investigaciones si se demostrara un perjuicio grave derivado de las preferencias arancelarias. Una decisión que coloca a las denominaciones de origen ourensanas en una posición vulnerable.

Por el contrario, las carnes de vacuno y porcino reciben la máxima protección técnica al ser catalogadas como productos sensibles. La Comisión Europea realizará un seguimiento constante de sus volúmenes de importación y de la evolución de sus precios en el mercado interior. El reglamento permite activar salvaguardias si las compras al Mercosur aumentan más de un 5% respecto a la media de los tres años anteriores. Además, las investigaciones para estos sectores cárnicos deben concluir en un plazo reducido de cuatro meses para limitar posibles daños económicos.

Finalmente, los huevos comparten este régimen de protección reforzada. El texto legal contempla la imposición de medidas provisionales en solo 21 días si se detectan circunstancias críticas que afecten a los productores europeos. Estas salvaguardias pueden consistir en la suspensión de las rebajas arancelarias o en la recuperación de los tipos de aduana originales. Las medidas de defensa para estos productos tendrán una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga si persiste la amenaza de perjuicio grave.