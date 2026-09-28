El parque eólico Ferromolín incluye Valdeorras y el Bierzo

Los términos municipales de O Barco y Vilamartín de Valdeorras, junto con el leonés de Oencia fueron incluidos en el proyecto de Promoción Eólica Peninsular V, S. L. para el parque eólico Ferromolín, una iniciativa solicitada en agosto de 2025 a la que se aportó documentación de modificación del proyecto en julio de 2026. Las subdelegaciones del Gobierno en Ourense y León acaban de someter a información pública la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental.

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Con una potencia total de 27 megavatios, la infraestructura de evacuación finalizará en la subestación SET Sil-Xares

Con una potencia de 27 megavatios, el proyecto prevé instalar seis aerogeneradores de 4,5 MW cada uno, una torre meteorológica y viales de acceso, así como una línea subterránea de evacuación de 15 kilovoltios y 14,3 kilómetros hasta la subestación SET Sil-Xares, titularidad de Iberdrola Generación S. A. U., que comparte ubicación con la SET Santiago 220 kV de Red Eléctrica de España S. A.

La ubicación de dos de los aerogeneradores está proyectada para Oencia, incluyendo también a Vilamartín uno de ellos, donde igualmente fueron propuestos los cuatro restantes. El proyecto también plantea otras cinco posiciones adicionales de reserva en los dos concellos citados.

El proyecto plantea una inversión de 31,14 millones de euros, correspondiendo 27,16 millones al parque eólico y 3,97 millones a la línea subterránea de evacuación.

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El 21 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado fija el plazo de alegaciones en 30 días, pudiendo presentarse en el Registro Electrónico de la Administración General del Estado o por cualquier otro medio de los que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Deberán dirigirse a la Dependencia del Área de Industria y Energía de la provincia correspondiente.