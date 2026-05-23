Las rosas lucieron de nuevo con la Santa Rita en O Barco de Valdeorras

Los barquenses vivieron este viernes el día grande de las Festas de Santa Rita 2026, una jornada que arrancó con la multitudinaria procesión en honor a la santa. Buena parte de los asistentes acudieron con las tradicionales rosas para su bendición, en un acto religioso en el que no faltaron las autoridades locales y al que puso música la charanga Los Bercianos.

El recorrido fue similar al de otros años, comenzando la procesión en la iglesia de Santa Rita para seguidamente pasar por la Praza do Concello, avenidas de Manuel Quiroga y Eulogio Fernández para regresar a la Praza do Príncipe por la calle que lleva el nombre de la santa y las calles del doctor Pérez Lista y Balorca. Inmediatamente después, dio comienzo la misa concelebrada con cuya finalización la atención pasó a centrarse en el Paseo do Malecón, donde la charanga Los Bercianos amenizó la sesión vermut. Ya de tarde, la explanada del Malecón acogió la sesión de baile de la orquesta Marbella, cita que tuvo continuidad ya de madrugada con la verbena en la que también fue protagonista.

Fin de semana

El programa de este sábado también lo abrirán los pasacalles de la charanga Los Bercianos, cuyos temas animarán una fiesta que incluye la quinta edición del torneo de petanca Festas de Santa Rita, un evento que comenzará a las 9,00 y a las 16,00 horas para continuar hasta su remate, con el lógico parón de las 14,00 horas. Un año más, volverá el tiro al plato, con el 18 gran premio Vila do Barco, que comenzará a las 16,30 horas en el parque empresarial de A Raña. Las sesiones de baile volverán a las 20,30 y la 1,30 horas del domingo en el “campo da festa” del Malecón, en esta ocasión amenizadas por la orquesta Arizona.

Las actividades del domingo comenzarán a las 10,00 horas con la continuación de la prueba de tiro al plato Vila do Barco, que dará paso, entre las 20,00 y las 23,00 horas, a la sesión de baile que tendrá como protagonista a la orquesta Fania y que cerrará el apartado musical de unos festejos que rematarán el lunes con el ya tradicional Día do Neno, en el que podrán disfrutar de las diferentes atracciones a precios populares.