San Vicente de Leira logra un acceso provisional tras un día incomunicado: "Unha ambulancia non pode pasar, estamos illados"
TESTIMONIOS DE VECINOS
La retirada de los arrastres que inutilizó una de las dos carreteras a San Vicente de Leira permitió el paso de vehículos ligeros
Los vecinos de San Vicente Leira ya comenzaron a abandonar el pueblo después de permanecer un día incomunicados. Un equipo de trabajadores de Tragsa retiraron ayer los grandes árboles y otros materiales que cayeron sobre la carretera que comunica la aldea de O Mazo con las de San Vicente y O Robledo. Circularon con precaución, pues en ciertos tramos el firme tiene una mínima sujección.
Las obras en esta infraestructura resuelven parcialmente el aislamiento que generó el colapso de un puente de la OU-0807 en la zona de Baxeles. Es el otro acceso a ambos núcleos. Fuentes consultadas atribuyen este suceso a los arrastres de tierra, piedras o madera de los montes que ardieron en el verano de 2025 y las talas que llegaron después. Estos materiales se fueron acumulando en el ojo de puente durante días, formando así una balsa, cuya presión se llevó por delante la infraestructura y provocó un aluvión que dejó intransitable la carretera de O Mazo.
La alcaldesa pedánea, Rosana Fernández, indicó que fueron unas 20 las personas las que se vieron afectadas, bien al no poder acceder, bien imposibilitadas para dejarlo. A su vez, entre los vecinos cunde el sentimiento de ser abandonados por las administraciones.
El acceso desde O Mazo solo fue reabierto para vehículos ligeros, circunstancia que afecta al transporte del personal de la mina y nave de Pizarras Gallegas en San Vicente. Perteneciente a Cupa Group, su director de Comunicación, Eliseo López, indicó que la empresa sopesa las posibilidades con el Concello y la Deputación Provincial. “Esperamos una resolución pronta, aunque sea provisional, para no paralizar la actividad”, dijo.
Roberto Almeida: “Agora non sabemos cando vai subir o autobús escolar”
“Estou tendo dificultade para acceder ao omnibus escolar que chega ata o desvío. Ata alí son 20 minutos, hai barro e pasan camións da canteira. Non é moito bo para unha crianza. Afecta moito á xente que ten fillos no pobo. Co derrumbe da ponte, non sabemos cándo vai subir o autobús. O meu fillo non vai ir esta semana”.
Ángel Fernández: “A ponte levaba dúas semanas atrancada e se puido haber evitado”
“Aos mandatarios dalle todo igual. A ponte deixárona caer, como deixaron arder o pobo. Levaba case dúas semanas atrancada, se puido haber evitado sen traballo ningún, cunha pequena grúa e un pulpo, pois a ponte atrancouse con paos. Queren que abandonemos o pobo. Cómo non imos estar enfadadados!”
José Nogueira: “Estamos bastante preocupados, pero a todo acostumase un”
“Xa sabe o que hai, fastidia bastante ver o pobo de San Vicente así. A ver se arranxan ou non arranxan a ponte de Baxeles! A ver qué fan! A de Baxeles afundiu e a do Mazo está mal. Estamos mal. Estamos bastante preocupados, pero xa estamos acostumados. Co que pasou, ao final, a todo acaba por acostumarse un”.
Clemente González: “Unha ambulancia non pode pasar, estamos illados”
“Víase vir o da ponte, como se vía cando o pobo ía arder e non tomaron medidas. Había que sacar ese escombro e desatascar o tubo para que a auga marchara. Agora teñen que saner a carreteira do Mazo. Xa non sabemos queixarnos porque ninguén nos escoita. Un taxista non pode pasar, unha ambulancia non pasa, estamos illados”.
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