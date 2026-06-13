El sector de la pizarra reforzará la formación en Valdeorras

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Impulsar la formación profesional, la investigación y la innovación en el sector de la pizarra es el objetivo que persigue el protocolo de colaboración firmado por la Federación Nacional de la Pizarra y la Fundación Santa Bárbara, entidad pública de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Energía y Minas. El documento fue rubricado por el presidente de los pizarristas, Eliseo López Alonso, y el director general de la Fundación, Manuel Álvarez Pastor.
“Este acuerdo representa una excelente noticia para el sector de la pizarra y las comarcas de Valdeorras y el Bierzo. Nos permite reforzar la formación, así como atraer nuevo talento y avanzar en proyectos de innovación”, afirmó Eliseo López. A su vez, Manuel Álvarez valoró que “este protocolo nos permite poner a disposición del sector un conocimiento acumulado durante más de tres décadas, una formación adaptada a las necesidades reales y capacidad para desarrollar investigación aplicada. No es un acuerdo simbólico, es una hoja de ruta para que el sector pueda disponer de los profesionales que necesita en los próximos años”.
El acuerdo, que busca contribuir a la competitividad y modernización del sector de la pizarra, tiene una vigencia de cuatro años y permitirá desarrollar programas formativos adaptados a las necesidades de las empresas de la Federación Nacional de la Pizarra facilitando la incorporación de profesionales cualificados y dar respuesta al relevo generacional.
Por otra parte, la Fundación Santa Bárbara difundirá entre las empresas su oferta formativa vinculada a la minería, la industria y las actividades extractivas, favoreciendo el acceso de los trabajadores y futuros profesionales a una formación especializada e impulsando la Formación Profesional para incorporar talento.
Otro eje del protocolo alude a la promoción de acciones de prevención de riesgos laborales mediante el diseño, desarrollo e impartición de programas formativos orientados a reducir la siniestralidad.
La realización de prácticas no laborales por el alumnado de la Fundación Santa Bárbara en empresas pertenecientes a la Federación Nacional de la Pizarra, permitiendo completar los módulos prácticos de los certificados profesionales es otro campo en el que incide un protocolo que también fomentará proyectos conjuntos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico (I+D+i) en minería o aplicaciones energéticas.
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