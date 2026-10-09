El sector de la pizarra afronta nuevos procesos de edificación y la configuración de entornos coherentes con el paisaje

El Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense acogió este viernes la II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras: un diálogo hacia el futuro de Ourense”, organizada por el Clúster da Pizarra de Galicia con la colaboración de la Diputación Provincial de Ourense. El encuentro reunió a representantes institucionales y profesionales de la arquitectura, la construcción y el ámbito empresarial para reflexionar sobre la evolución del sector, las nuevas oportunidades de aplicación de la pizarra y su papel en los modelos constructivos del presente y del futuro.

La jornada dio continuidad a una iniciativa que busca consolidarse como un foro de referencia para estrechar la relación entre la industria de la pizarra y los profesionales que intervienen en el diseño y desarrollo de los espacios construidos. A través de las ponencias de tres destacados especialistas, el programa abordó cuestiones como la presencia de la pizarra en la arquitectura contemporánea, los desafíos de la construcción industrializada y la relación entre los materiales, la normativa urbanística y el paisaje.

Un sector estratégico que mira al futuro

El acto de apertura contó con la participación del presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, y del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, quienes pusieron de relieve la importancia de la industria de la pizarra para Valdeorras y la necesidad de seguir impulsando su reconocimiento y adaptación a los nuevos desafíos.

Eliseo López Alonso destacó la voluntad del Clúster de dar continuidad a esta iniciativa y consolidarla como un espacio estable de encuentro entre el sector y los profesionales de la arquitectura y la construcción. “Nuestro objetivo es consolidar esta jornada como un foro de referencia que tenga continuidad en el tiempo y en el que podamos poner en valor la pizarra como un material imprescindible en la construcción actual. Desde Valdeorras y las zonas limítrofes somos líderes mundiales en este sector, tanto en cantidad como en calidad, y queremos seguir reforzando su reconocimiento entre los profesionales de la arquitectura y la construcción”, señaló.

Por su parte, Manuel Pardo incidió en la estrecha relación que existe en Valdeorras entre el paisaje, la actividad económica y la identidad del territorio. Asimismo, subrayó la importancia de que el sector se adapte a los cambios y aproveche las nuevas oportunidades para garantizar su continuidad. “El futuro consiste en conservar lo que tenemos y conseguir que siga generando valor. La pizarra es una oportunidad para construir futuro, preservar nuestra identidad y continuar impulsando el desarrollo económico”, afirmó Pardo.

Ambas intervenciones pusieron de manifiesto la necesidad de compatibilizar la preservación de una actividad tradicional y estratégica para la comarca con la innovación, la evolución de los sistemas constructivos y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado.

Las posibilidades de la pizarra, un material propio

El programa técnico comenzó con la intervención del arquitecto y profesor Carlos Quintáns Eirás, quien presentó la ponencia “La pizarra ahora”. Su exposición se centró en la presencia de este material en la arquitectura actual y en las posibilidades que ofrece más allá de sus aplicaciones tradicionales.

Carlos Quintáns durante su ponencia. | La Región

La sesión puso el foco en la capacidad de este recurso natural para seguir formando parte de nuevas propuestas arquitectónicas, manteniendo su vínculo con la tradición constructiva y explorando otras formas de utilización.

A continuación, Daniel Hermosilla Hermida, arquitecto técnico y vicepresidente del Clúster da Construcción de Galicia, abordó “La pizarra y el reto de la construcción industrializada”. Su ponencia se centró en los cambios que está experimentando el sector de la construcción y en los retos que plantea la evolución hacia procesos más industrializados.

Daniel Hermosilla durante su ponencia. | C.R.

La transformación de los métodos de edificación abre nuevas vías para reflexionar sobre la incorporación de materiales tradicionales a sistemas constructivos innovadores. En este contexto, la industrialización plantea la necesidad de avanzar en aspectos como la planificación, la coordinación entre los distintos agentes, la optimización de los procesos y la integración de los materiales en soluciones constructivas adaptadas a las exigencias actuales.

"A pizarra pode ir en panel de hormigón, pero pode ir sobre un panel de madeira ou sobre aluminio ou un que leve todo. Temos as principais industrias de aluminio, temos grandes industrias de estruturas metálicas. Vostedes sodes os principáis líderes mundiais da pizarra. Temos os clústers de todo, de cada un destos materiales, e temos un clúster onde estamos todos. Creamos nel. Usémonos, vaiamos con vontade de constuir, de colaborar, de aportar. Se somos capaces, podemos ser os líderes porque ninguén ten a pizarra", defendía con rotundidad Daniel Hermosilla.

El bloque técnico concluyó con la intervención de Cristina García Fontán, arquitecta, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña y vocal de la Agrupación Gallega de Arquitectos Urbanistas (AGAU), que presentó la ponencia “La pizarra y el planeamiento: normativa, paisaje y convivencia de materiales”.

Cristina García Fontán, arquitecta, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña y vocal de la Agrupación Gallega de Arquitectos Urbanistas (AGAU). | La Región

Su exposición abordó la relación entre la planificación urbanística, la elección de los materiales y la integración de las edificaciones en el territorio. Una cuestión especialmente relevante en comarcas como Valdeorras, donde la pizarra forma parte tanto de la actividad económica como de la identidad arquitectónica y paisajística.

En conjunto, las tres intervenciones ofrecieron una visión complementaria de los retos del sector: desde las posibilidades expresivas y arquitectónicas de la pizarra hasta su adaptación a los nuevos procesos de edificación y su papel en la configuración de entornos construidos coherentes con el paisaje.

la intervención de Cristina García Fontán, arquitecta, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña y vocal de la Agrupación Gallega de Arquitectos Urbanistas (AGAU) | C.R.

Impulsar al sector

La jornada concluyó con la intervención de Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia, que puso el broche final a esta segunda edición. “La pizarra forma parte de nuestro ADN y su evolución permite que Galicia siga liderando el sector. Las nuevas demandas de la arquitectura contemporánea pueden encontrar respuesta en este material, que combina tradición, tecnología e innovación. Desde la Xunta confiamos en la capacidad de este sector para seguir avanzando, porque la pizarra es una oportunidad para construir el futuro”.

El presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, y Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Xunta de Galicia. | La Región

La celebración de esta segunda edición consolida la voluntad del Clúster da Pizarra de Galicia de mantener abierto un espacio de diálogo entre la industria, el ámbito académico, los profesionales de la arquitectura y la construcción y las instituciones. La colaboración entre estos agentes resulta fundamental para identificar oportunidades, anticiparse a los cambios del sector y explorar nuevas aplicaciones que permitan ampliar la presencia de la pizarra en los proyectos arquitectónicos.

La II Jornada Técnica “Arquitectura, construcción y pizarra en Valdeorras” avanza en esa dirección: crear espacios de encuentro que permitan compartir conocimientos, generar nuevas perspectivas y contribuir a que la pizarra continúe siendo un material de referencia en la arquitectura del futuro.