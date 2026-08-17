Los viajes en tren, toda una odisea para los valdeorreses

Autobús de pasajaros realizando el servicio de tren por carretera frente a la estación de O Barco.

Los problemas ferroviarios vuelven a generar malestar entre los usuarios de O Barco de Valdeorras. Retrasos, cambios de tren, trayectos en autobús y dificultades para enlazar con otros servicios están provocando que algunos viajeros opten directamente por el transporte por carretera.

Andrés, usuario frecuente del ferrocarril, aseguró este domingo que el Regional que conecta Ourense con Ponferrada lleva alrededor de seis meses realizando el recorrido en autobús, mientras que el servicio por carretera soportaba un nuevo retraso. Una situación que, según explica, dificulta los enlaces con otros trenes.

“El lunes pasado no paró en O Barco”, relata, poniendo como ejemplo los problemas que sufren los viajeros cuando el servicio no cumple con las paradas previstas. Además, señala que el mayor tiempo de viaje en autobús provoca que en ocasiones pierdan el enlace con Santiago.

A estos problemas se suman las incidencias del tren que conecta Galicia con Barcelona. En este caso, se trata de un Alvia de larga distancia.

Los usuarios denuncian retrasos frecuentes, con jornadas en las que las demoras han alcanzado varias horas. Andrés recuerda también un viaje reciente en el que tuvieron que cambiar de tren en Monforte de Lemos. “Estamos reventados”, resume después de años acumulando incidencias en el servicio ferroviario.

La situación ha llevado a algunos usuarios a cambiar sus hábitos. Un vecino de O Barco residente en Santiago explica que actualmente prefiere utilizar el autobús cuando regresa a la localidad.

“El tren siempre llega tarde”, afirma. Su principal problema se produce los domingos: “Si va con retraso llego a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana me levanto para ir a trabajar”, explica. A ello se suma otro problema: encontrar plaza en el autobús no siempre resulta sencillo, especialmente en determinados periodos del año, cuando aumenta la demanda por los desplazamientos de estudiantes y universitarios.

Por ello, prefiere desplazarse hasta Villafranca del Bierzo (León) para coger el autobús con destino a Santiago. “Prefiero ir a Villafranca a por el bus y sé que llego a Santiago a las 11”, explica.

Las quejas también afectan a las máquinas expendedoras de billetes. Andrés señala que no aceptan monedas y que en una ocasión tuvo que recurrir a la aplicación de Renfe para poder comprar el billete “Pero sin la app me quedaba en tierra”.

El problema -apunta este usuario- es especialmente complicado para las personas mayores que no están habituadas a utilizar aplicaciones móviles. Además, advierte de que si falla el pago con tarjeta y no existe otra alternativa, el viajero puede quedarse sin poder adquirir el billete.

Para los valdeorreses, no se trata únicamente de mejorar los trenes o reducir los retrasos. También reclaman que todo el proceso sea sencillo y accesible, desde la compra del billete hasta la llegada a destino.

Los problemas ferroviarios de Valdeorras no son nuevos. En los últimos meses se han registrado retrasos, averías y modificaciones del servicio, mientras los usuarios reclaman una mayor fiabilidad en una conexión que consideran fundamental para comunicarse con la meseta y el interior de Galicia.

La situación contrasta con la importancia que tiene el ferrocarril para Valdeorras, una comarca alejada de su capital provincial e incluso de Ponferrada, situada a 50 kilómetros.

Para muchos viajeros, el problema ya no es únicamente llegar unos minutos tarde, sino no saber cuánto durará finalmente el viaje ni si podrán enlazar con el siguiente tren.

A día de hoy, la estación de O Barco continúa contando con conexiones ferroviarias tanto hacia Ponferrada como hacia Vigo y Barcelona. Renfe, además, reforzó desde el pasado mes de abril la conexión entre Vigo y Ponferrada con una segunda frecuencia diaria por sentido, pero la calidad del servicio está lejos de lo esperado, según resumen los usuarios.