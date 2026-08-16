Sabor casero y trato cercano en Café Bar Cristal de O Barco de Valdeorras

Café Bar Cristal es un lugar pensado para disfrutar de la cocina casera y del trato cercano de siempre. Ofrece desayunos con bollería y tostadas para comenzar el día, además de una variada propuesta de tapas elaboradas íntegramente en el propio local, como chipirones, huevos rotos, callos, pinchos morunos y otras recetas tradicionales. Cada consumición se acompaña también de un pincho de cortesía. Detrás de cada plato está su propietaria, cocinera profesional, que cuida personalmente la elaboración para ofrecer comida casera, sabrosa y hecha al momento. El establecimiento dispone además de una pequeña terraza situada delante del bar con una agradable brisa. Todo ello se completa con un ambiente familiar y un trato cercano.

Dirección

Calle Penaforadas, 22 (bajo) - O Barco

de Valdeorras

Horario

De 09:00 a cierre de lunes a viernes

De 10:00 a cierre sábados y domingos