El viento alcanza los 141 kilómetros por hora en la comarca de Valdeorras

El sábado de Entroido llegó con una tregua atmosférica en la provincia, donde el sol salió para unirse a los desfiles que recorrieron la provincia. Sin embargo, el viento continuó siendo protagonista en el oriente ourensano, marcando en Carballeda de Valdeorras la velocidad más alta de toda Galicia este sábado, un total de 141,3 kilómetros por hora. En segundo lugar quedó A Mezquita, donde sopló hasta alcanzar los 100,3 km/h.

En A Rúa, el temporal provocó la caída de un árbol en una de las sendas de la playa fluvial, en el área recreativa de O Aguillón. Fue retirado ayer por la mañana por los efectivos de Protección Civil del Concello, quienes utilizaron una motosierra para cortarlo y así poder sacarlo de la zona.