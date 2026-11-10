El vino de Valdeorras triunfa en la Experiencia Verema Sevilla

La Denominación de Origen Valdeorras participaba este lunes en un nuevo evento enológico de renombre. La marca valdeorresa arribó en Sevilla para hacerse ver en la Experiencia Verema, uno de los encuentros más importantes del mundo del vino, celebrado en el emblemático Hotel Alfonso XIII de la capital andaluza.

El presidente del Consejo Regulador, Marcos Prada, y el director técnico, Jorge Mazaira, han acudido a la cita con una selección de 25 vinos amparados, procedentes de 13 bodegas. De las referencias presentadas, 18 han sido vinos blancos y siete tintos, en representación de la rica diversidad de las elaboraciones de la comarca.

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La jornada, desarrollada en dos sesiones, de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 horas, ha reunido a diferentes bodegas y denominaciones de origen en un espacio dedicado a la promoción, la degustación y el intercambio profesional. Con su presencia en Sevilla, la D. O. Valdeorras ha aprovechado una nueva oportunidad para acercar sus vinos a distribuidores, profesionales de la hostelería, prescriptores y consumidores, y también establecer contactos y explorar nuevas oportunidades.

Proyección nacional

Esta participación se enmarca en la estrategia de promoción implementada por el Consejo Regulador, para ampliar el reconocimiento de la denominación y reforzar su posicionamiento en el mercado nacional. Esta consiste en poner en valor la personalidad de sus godellos y la calidad y diversidad de sus tintos, especialmente los elaborados con mencía.