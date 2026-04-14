Actuar no Extruga Festival de Verín, premio para artistas e grupos emerxentes

CERTAME MUSICAL

O prazo para votar polos artistas e grupos emerxentes está aberto ata o 17 de abril no Instagram do Extruga Festival de Verín

Martín Louro, máis coñecido coma 9Louro, no Extruga 2025. | Iris Justo

O Extruga Festival de Verín, referente da música e da cultura urbana no suroriente ourensán, xa quenta motores para unha nova edición, desta vez ao longo de dous días, o 17 e o 18 de xullo. Coincidindo co seu regreso, o evento celebra por terceira vez o concurso “Música Emerxente”, que ofrece como premio ao gañador 500 euros e a posibilidade de actuar na vindeira edición do Extruga Festival. As bandas ou artistas solistas interesados inscribíronse a través das propias redes sociais do festival.

En total, hai 61 aspirantes, procedentes de Galicia e doutros lugares do Estado coma Andalucía, Barcelona, Estremadura, Madrid e Salamanca, máis un grupo de Portugal. O periodo de votación popular está aberto ata este venres, 17 de abril. Para votar, basta con seguir a Extruga Festival en Instagram (@extruganarua), deixar un “like”, republicar o “post” do certame, e deixar un comentario nel mencionando a banda ou artista preferido. Só se permite un comentario por usuario.

Trampolín de artistas

O 19 de abril anunciaranse as catro propostas finalistas que aspirarán ao premio. Actuar no Extruga ten sido un trampolín tanto para Tinho (Another Wasted Year), que en 2025 participou no “talent-show” Operación Triunfo, como para 9Louro, gañador o ano pasado, e que agora triunfa está a triunfar na música.

Contenido patrocinado

Lo último

