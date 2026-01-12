Balance positivo de los itinerarios de Portas Abertas en Verín

El CDR Portas Abertas, con sede en Verín, ha desarrollado con éxito dos proyectos de Itinerarios integrales contra la despoblación rural y la inclusión social, logrando resultados muy positivos, tanto en formación como en inserción laboral. Los itinerarios son gratuitos, están coordinados por Coceder y cofinanciados por la Unión Europea.

Uno de los proyectos —desarrollado durante todo 2025— contó con la participación de 33 personas, y su impacto se refleja directamente en la mejora de la empleabilidad en la comarca. El 36% de los participantes obtuvo una cualificación profesional; otro 36% logró incorporarse al mercado laboral gracias a un nuevo empleo, y un 12% consiguió mantener su puesto de trabajo, consolidando su estabilidad.

El programa incluyó formación en poda, poda en verde y trabajos de bodega y, además, se realizaron más de 25 actuaciones de intermediación con empresas y organismos locales, fortaleciendo el trabajo en red y el conocimiento del mercado laboral local.

El perfil de los participantes fue diverso, incluyendo personas desempleadas, de origen extranjero, jóvenes menores de 18 años, mayores de 55, así como personas con discapacidad y/o residentes en zonas rurales escasamente pobladas.

Las actuaciones se centraron en inserción laboral, inserción social y garantía infantil y juvenil.

El segundo proyecto, desarrollado entre enero y octubre de 2025, impartió formación en trabajos básicos de construcción y contó con la participación de 38 personas. También obtuvo resultados muy positivos, ya que más de la mitad de los participantes (55%) logró un empleo. Además, el 26% obtuvo una cualificación profesional, el 5% se integró en el sistema educativo y el 16% busca ahora empleo de forma activa.

En este caso, se realizaron más de 20 actuaciones de intermediación y prospección, así como numerosos contactos para potenciar el trabajo en red.