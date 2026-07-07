La bodega Father 1943 abre el jueves sus puertas en Vilamaior do Val, Verín

Tras 18 meses de trabajo, la bodega Father 1943, de los hermanos Ernesto “Tito” y Asunción Rodríguez Zarraquiños, expropietarios de la bodega Crego e Monaguillo, celebrará este jueves su puesta de largo en Vilamaior do Val (Verín). El acto de inauguración reunirá desde las 18,30 horas a representantes institucionales, profesionales del sector, familiares, amigos y colaboradores. La jornada culminará con una fiesta abierta al público en el exterior del Santuario de Os Remedios, a partir de las 22,00 horas, amenizada por la Orquesta Panorama.

Father 1943, que en marzo se convirtió en la trigésima bodega de la D.O. Monterrei y que ya comercializa blancos y tintos, combina viticultura y enoturismo con gastronomía a través del restaurante Paisana. La finca en la que se sitúa, de 1.200 metros cuadrados, alberga una antigua rectoral reformada.

El nombre de la bodega hace referencia a Ernesto Atanes, padrino de los hermanos Rodríguez Zarraquiños, capellán de la comunidad gallega en Londres y cofundador de Crego e Monaguillo. “Máis ca unha inauguración é unha homenaxe a el, a alma de todo isto, que nos deixou hai xa nove anos”, afirma Tito.