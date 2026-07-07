La bodega Father 1943 abre el jueves sus puertas en Vilamaior do Val, Verín

ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA

La orquesta Panorama pondrá el broche de oro a la jornada de inauguración de Father 1943, la nueva bodega de los hermanos Rodríguez Zarraquiños

Instalaciones de la nueva bodega en Vilamaior do Val.
Instalaciones de la nueva bodega en Vilamaior do Val. | Xesús Fariñas

Tras 18 meses de trabajo, la bodega Father 1943, de los hermanos Ernesto “Tito” y Asunción Rodríguez Zarraquiños, expropietarios de la bodega Crego e Monaguillo, celebrará este jueves su puesta de largo en Vilamaior do Val (Verín). El acto de inauguración reunirá desde las 18,30 horas a representantes institucionales, profesionales del sector, familiares, amigos y colaboradores. La jornada culminará con una fiesta abierta al público en el exterior del Santuario de Os Remedios, a partir de las 22,00 horas, amenizada por la Orquesta Panorama.

Father 1943, que en marzo se convirtió en la trigésima bodega de la D.O. Monterrei y que ya comercializa blancos y tintos, combina viticultura y enoturismo con gastronomía a través del restaurante Paisana. La finca en la que se sitúa, de 1.200 metros cuadrados, alberga una antigua rectoral reformada.

El nombre de la bodega hace referencia a Ernesto Atanes, padrino de los hermanos Rodríguez Zarraquiños, capellán de la comunidad gallega en Londres y cofundador de Crego e Monaguillo. “Máis ca unha inauguración é unha homenaxe a el, a alma de todo isto, que nos deixou hai xa nove anos”, afirma Tito.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats