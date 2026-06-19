Buscan a una conductora fugada en Verín tras arrastrar a un guardia civil

La Guardia Civil busca a estas horas a una vecina de Verín que se dio a la fuga en su vehículo durante un control rutinario en Pazos. Tras comprobar que tenía el carnet retirado, los agentes procedieron a realizar más indagaciones, momento en el que la conductora se metió en el coche y arrancó dándose a la fuga.

Ese ese momento, un agente de Tráfico trató de detener a la infractora infructuosamente, sufriendo contusiones y otras heridas de consideración leve al ser arrastrado unos metros por el coche en movimiento. El agente fue trasladado por precaución al hospital comarcal, donde se le realizó una placa. El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.

En su huida, la conductora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa, para continuar con su marcha posteriormente. Se trata de una vecina de Cualedro con múltiples antecedentes policiales y carencia de permiso de conducción. Su vehículo no posee ni ITV ni seguro.

La conductora está plenamente identificada y la Guardia Civil dará más detalles cuando proceda a su detención. Por el momento se ha establecido un dispositivo para localizar a la conductora.