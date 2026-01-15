Verín ya cuenta las horas para echarse al monte por el San Antón

“Chova, neve ou faga sol, hoxe é San Antón”. Los verinenses se aplican desde bien pequeños esta máxima cada 17 de enero con motivo de San Antón. La jornada, festivo local en la villa, rinde tributo al patrón de los animales con una romería popular en el monte del pueblo de Ábedes, que alberga la capilla del San Antón hasta la que centenares de personas suben para disfrutar del día en compañía de amigos y familiares, compartir carne y chorizos a la brasa, maridados con buen vino.

San Antón también marca de manera simbólica el inicio del ciclo del Entroido local, ya que tradicionalmente ese día los cigarrones salían a correr vistiendo el traje por primera vez. Acaben haciendo acto de presencia o no, lo que seguro tendrá lugar será la entrañable bendición de las mascotas, fundamentalmente perros y algún gato de compañía, que esperan pacientemente en manos de sus dueños a recibir la protección del agua bendita.

A diferencia del soleado viernes de 2025, este sábado la previsión meteorológica anuncia una celebración en la que podría llover. Lo que está claro es que los romeros deberán calentarse al calor de las hogueras, ya que el termómetro oscilará entre -1º C y 8º C. En todo caso, en estos días previos, muchas pandillas se afanan señalizando y “reservando” sus sitios en el monte.

Amenización de A Gramola

La mañana arrancará a primera hora con un pasacalles y procesión con el grupo de gaitas Camballeira. La tradicional procesión desde la iglesia de Ábedes hasta la capilla se celebrará a las 12,30 horas. Acto seguido, tendrá lugar la misa solemne y la bendición de los animales. Ya por la tarde, desde las 17,00, A Gramola se encargará de la amenización musical, que alargará la velada lo máximo posible.