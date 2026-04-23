Cuenta atrás para que abra el Punto de Encuentro Familiar de Verín

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Verín, el primero de la comarca y el segundo de la provincia, se prepara para abrir por fin sus puertas este mismo verano, a partir del 1 de julio. Esa es la meta que se ha fijado la Consellería de Política Social e Igualdade tras la publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia de la licitación para la asignación del concierto para la gestión del PEF verinense y los de Lalín (Pontevedra) y Cervo (Lugo). Las entidades sociales interesadas disponen ahora de un mes para presentar sus propuestas para operar un servicio largamente demandado por las familias, y que estaba previsto que entrara en funcionamiento el año pasado.

Este recurso gratuito busca garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, favoreciendo los vínculos con sus familias y facilitando el cumplimiento del régimen de visitas establecido por la autoridad competente en situaciones de separación, divorcio, nulidad, tutela u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar. De esta manera, las familias que lo necesiten no tendrán que desplazarse hasta Ourense

Las bases de la convocatoria recogen que la Xunta destina al PEF de Verín cerca de medio millón para garantizar que opere durante los próximos tres años, hasta el primer trimestre de 2029. Esta dotación ascendería a 1,23 millones en el caso de que se prorrogase el servicio por cuatro años más, hasta 2033.

La entidad adjudicataria deberá prestar a las familias un programa de parentalidad positiva que proporcione a los progenitores “la formación y apoyo necesarios para promover relaciones positivas con sus hijos e hijas, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad parental”. También se establece que el servicio funcionará todos los meses del año, un mínimo de “cuatro días a la semana”, debiendo incluir “viernes, sábado y domingo”, y al menos “ocho horas diarias” en esos días.

El único de Galicia que tendrá un espacio exterior

Situado en el barrio de San Antón, el de Verín no sólo se convertirá en el undécimo punto de encuentro familiar de Galicia, sino que además será el primero en ofrecer un espacio exterior totalmente equipado con un área de juegos para la infancia.

La parcela exterior del centro verinense fue objeto el año pasado de unas obras de acondicionamiento por valor de 81.000 euros financiados gracias a fondos NextGeneration de la UE procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El espacio, de uso voluntario por los usuarios y sus familias, dispone de un cierre perimetral, varios bancos y una zona infantil con columpios y otros entretenimientos para los más pequeños. Además, también se ha procedido a plantar varios árboles.