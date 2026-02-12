INSTITUCIÓN DE LA UE
El instituto Chivite de Verín desembarca en el Parlamento Europeo
DO 20 AO 22 DE MARZO
O Concello de Verín vén de abrir o prazo de presentación de solicitudes para participar como expositor na vindeira edición da Feira do Lázaro. Esta cita, encontro de referencia e de longa traxectoria na vila que reúne para a artesanía, a alimentación e o comercio de proximidade, celebrarase no pavillón de deportes na fin de semana do 20 ao 22 de marzo.
A convocatoria está aberta a múltiples modalidades, incluíndo tamén a organismos sen ánimo de lucro e centros educativos, que deberán formalizar a súa inscrición preferentemente Na Sede Electrónica do Concello antes do 24 de febreiro. O prezo estipulado para o aluguer de cada posto, cunhas dimensións de nove metros cadrados, é de 90 euros, existindo tamén a opción de alugar mobiliario adicional para os postos.
Os participantes seleccionaranse por orde de entrada da documentación, priorizando proxectos que fomenten o desenvolvemento económico local e aporten variedade e orixinalidade á oferta feiral.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INSTITUCIÓN DE LA UE
El instituto Chivite de Verín desembarca en el Parlamento Europeo
DO 20 AO 22 DE MARZO
A Feira do Lázaro 2026 de Verín abre a inscrición de expositores
MOBILIDADE SOSTIBLE
Verín inviste en seguridade con dous novos vehículos para a Policía Local
LIMÓN - DIETA Y FITNESS
Un emprendedor de Verín pone la longevidad al alcance de todos con una app
Lo último
CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR
Convenio entre el Consell, el Ayuntamiento de València y la Junta Central Fallera para facilitar la participación de los CEVEX en las Fallas
HOMENAJE DEL CRE DE PARÍS
Antonio García Tejedor, a sus 99 años es el consejero en activo de un CRE, más longevo del mundo