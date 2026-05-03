Fontenova busca ser declarado proyecto industrial estratégico

Proyección en 3D del aspecto que tendrá la nueva planta de embotellado y envasado de Fontenova.

La empresa Agua de Fontenova S.A.U., propiedad del empresario portugués José de Sousa Cintra, inició formalmente el pasado 13 de abril los trámites ante la Xunta para que su ambicioso plan de expansión sea reconocido como Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Esta solicitud es un paso más para revalorizar una marca histórica cuyas aguas minerales naturalmente gaseosas, están declaradas de utilidad pública en 1904, y cuya producción comercial sigue vigente, pero de manera reducida y local.

El análisis que acompaña a la propuesta detalla un plan de expansión con una inversión de 31,6 millones, que busca ampliar las actuales instalaciones levantando una nueva planta embotelladora de 7.500 metros cuadrados en una parcela de unas dos hectáreas, separada de la actual. Las previsiones son que esta planta vaya incrementado progresivamente su producción hasta alcanzar los 134 millones de litros al año, aprovechando “el crecimiento del mercado del agua con gas y del agua con sabores sin azúcar” y apoyándose en su gran activo, la concesión minera nº 3.533, que se suma a otras dos captaciones propias.

La solicitud de declaración del nuevo proyecto industrial de Fontenova como PIE se apoya en el cumplimiento de requisitos establecidos por la normativa autonómica, como una inversión superior a los 20 millones y su alineamiento con los objetivos de la UE y los fondos NextGeneration. Fontenova aspira a lograr esta declaración con el objetivo de poder aspirar a la obtención de fondos comunitarios para su desarrollo industrial y concretar la estructura financiera final.

La nueva Fontenova 31,6 millones Inversión total que se prevé realizar en la nueva planta de embotellado y envasado con la que se ampliarán las instalaciones de Fontenova. 3 nuevas líneas La nueva planta sumará tres líneas en los tres primeros años, dos de formatos plásticos PET reciclables, y se reacondicionará la línea de vidrio. 50 empleos Se prevén más de 50 empleos, la mitad directos e indefinidos, y repartidos de manera paritaria entre hombres y mujeres 5 sabores sin azúcar La apuesta comercial se centrará en aguas con gas “cero azúcares” y con cinco sabores.

Dos fases en varios años

Según la documentación técnica, el proyecto se ejecutará en dos etapas. La primera, del año uno al tres, tendrá un presupuesto de 25,5 millones, y se centrará en la instalación de dos líneas de envase de plástico PET de alta velocidad. Una de ellas será una “línea multiformato para 0,33 L, 0,5 L y 1,5 L a 20.000 botellas/hora” para el agua clásica naturalmente gasificada y para los cinco “sabores cero azúcares” proyectados, y otra para el formato 6 L para hogar y oficina a 3.000 botellas/hora. Además, se reacondicionará la línea de vidrio destinada al sector hostelero.

En una segunda fase, prevista entre los años cuatro y siete del plan, se añadirán otras tres líneas de producción, gracias a una inversión adicional de 6,1 millones. El proyecto prevé recuperar la inversión entre los años cinco y seis, y facturar cerca de 42 millones en el año 10, con un beneficio antes de impuestos de 11,2 millones.

En el plano laboral, la firma prevé la creación inicial de 25 puestos de trabajo directos indefinidos, repartidos de forma paritaria. En total se estima generar más de 50 empleos entre directos e indirectos, en sectores auxiliares como el transporte, la distribución, la construcción y el comercio local, lo que supondrá un impulso para fijar población en la villa.

Avances en el entorno

El relanzamiento industrial de la marca Fontenova es la culminación del convenio suscrito en enero de 2025 entre empresa y Concello, que dio lugar a una cesión mutua de terrenos por la cual la totalidad de los espacios verdes y termales pasaron a manos municipales, y la empresa obtuvo los terrenos adyacentes a la antigua fábrica para su ampliación. Mientras el gobierno municipal avanza con la creación del nuevo “pulmón verde” de la villa y la urbanización del entorno, Fontenova espera la declaración para arrancar con las obras de la nueva planta.