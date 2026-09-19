GEMMA ESCALONA
El Hospital de Verín recupera los tratamientos a domicilio
GEMMA ESCALONA
El Hospital Público de Verín ha reactivado su servicio de hospitalización a domicilio con la incorporación de la médica Gemma Escalona -especialista en Geriatría y con formación específica en este modelo asistencial-, quien se dedicará en exclusiva a la nueva unidad y trabajará de forma estructurada, conforme a los protocolos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Eloy Sánchez Hernández, director médico del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, se reunió ayer con el equipo directivo del distrito para presentar a la nueva facultativa; el encuentro también sirvió para establecer el marco operativo del nuevo equipo -que contará asimismo con personal de Enfermería- ante el inicio progresivo de la actividad, que comienza hoy mismo.
Antes de incorporarse al Hospital Público de Verín, Escalona completó un periodo de formación con los equipos de hospitalización a domicilio del área sanitaria, adquiriendo un conocimiento profundo de su funcionamiento, protocolos clínicos y coordinación con los distintos servicios hospitalarios y de Atención Primaria del distrito médico.
La nueva responsable del servicio de hospitalización a domicilio también visitó el centro de salud de Verín para presentarse personalmente al personal y avanzar en las labores de coordinación con la Atención Primaria.
La hospitalización domiciliaria permite prestar atención de nivel hospitalario en el propio domicilio del paciente, siempre que su estado clínico y su apoyo social o familiar lo hagan posible. Desde el Sergas subrayan que el acceso a este modelo asistencial es siempre voluntario cuando se indica el ingreso, y está sujeto a la valoración del equipo asistencial.
La hospitalización domiciliaria facilita la continuidad de los tratamientos y del seguimiento clínico y de enfermería sin necesidad de que el paciente permanezca ingresado en el hospital. Su funcionamiento requiere una coordinación directa con los servicios hospitalarios -especialmente con los servicios de Urgencias- y con la Atención Primaria.
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