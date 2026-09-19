El Hospital de Verín recupera los tratamientos a domicilio

El Hospital Público de Verín ha reactivado su servicio de hospitalización a domicilio con la incorporación de la médica Gemma Escalona -especialista en Geriatría y con formación específica en este modelo asistencial-, quien se dedicará en exclusiva a la nueva unidad y trabajará de forma estructurada, conforme a los protocolos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

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Eloy Sánchez Hernández, director médico del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, se reunió ayer con el equipo directivo del distrito para presentar a la nueva facultativa; el encuentro también sirvió para establecer el marco operativo del nuevo equipo -que contará asimismo con personal de Enfermería- ante el inicio progresivo de la actividad, que comienza hoy mismo.

Formación

Antes de incorporarse al Hospital Público de Verín, Escalona completó un periodo de formación con los equipos de hospitalización a domicilio del área sanitaria, adquiriendo un conocimiento profundo de su funcionamiento, protocolos clínicos y coordinación con los distintos servicios hospitalarios y de Atención Primaria del distrito médico.

La nueva responsable del servicio de hospitalización a domicilio también visitó el centro de salud de Verín para presentarse personalmente al personal y avanzar en las labores de coordinación con la Atención Primaria.

Atención en el domicilio

La hospitalización domiciliaria permite prestar atención de nivel hospitalario en el propio domicilio del paciente, siempre que su estado clínico y su apoyo social o familiar lo hagan posible. Desde el Sergas subrayan que el acceso a este modelo asistencial es siempre voluntario cuando se indica el ingreso, y está sujeto a la valoración del equipo asistencial.

La hospitalización domiciliaria facilita la continuidad de los tratamientos y del seguimiento clínico y de enfermería sin necesidad de que el paciente permanezca ingresado en el hospital. Su funcionamiento requiere una coordinación directa con los servicios hospitalarios -especialmente con los servicios de Urgencias- y con la Atención Primaria.