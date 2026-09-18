Desacuerdo político por la gestión del Hospital de Verín

La Comisión de Sanidade del Parlamento autonómico acogió un intenso debate sobre la situación del Hospital Público de Verín donde el Partido Popular y el Partido Socialista cruzaron reproches acerca de la gestión del área sanitaria comarcal. La sesión parlamentaria sirvió para confrontar las demandas de un plan de recuperación urgente exigido por la oposición frente a la defensa de las inversiones ejecutadas recientemente por la Xunta de Galicia para modernizar las instalaciones y asegurar la atención médica.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta presentó una iniciativa orientada a frenar la pérdida paulatina de prestaciones, reclamando la activación inmediata de un programa integral que incluya dotación presupuestaria y un calendario público de ejecución consensuado con los profesionales sanitarios.

Para evitar derivaciones al complejo de Ourense, Dacosta exigió garantizar la recuperación plena de las consultas de Cardiología y de la Unidad de Tratamiento del Dolor, demandando además equipos estables para Hospitalización a Domicilio junto con la cobertura de las plazas vacantes en Neurología y Oftalmología al acumular grandes demoras.

Alarmismo político

En respuesta a las reclamaciones socialistas, el parlamentario popular Víctor Baladrón rechazó frontalmente el relato de un desmantelamiento encubierto al considerar que ninguna administración inyecta casi cinco millones de euros en Urgencias y en el Punto de Atención Continuada para clausurar un recinto médico.

Frente al “alarmismo político”, Baladrón defendedió el refuerzo asistencial argumentando que el centro retomó las especialidades reclamadas disponiendo de 350 trabajadores estables, recordando finalmente que la falta puntual de médicos resulta un problema del Sistema Nacional de Salud, cuya solución compete al Gobierno de Pedro Sánchez.