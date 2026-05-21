A hospitalización a domicilio en Verín, operativa antes de que remate o verán

SERVIZO HADO

O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tamén anunciou un proxecto de 1,5 millóns para reformar a zonta antiga do hospital de Verín

Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, este mércores no Parlamento. | La Región

Verín contará cun equipo de hospitalización a domicilio “antes de que remate o verán”, segundo anunciou este mércores o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no pleno do Parlamento, en resposta a preguntas da socialista Carmen Dacosta. Este novo equipo desprazarase directamente ás vivendas dos pacientes en réxime de hospitalización e, de xeito simultáneo, prestará coidados paliativos a domicilio. A implantación do servizo é viable porque o departamento de Medicina Interna conta actualmente con nove profesionais.

A socialista Carmen Dacosta lamentou o “desmantelamento e o deterioro progresivo” do Hospital de Verín, alertando de que “redúcese a actividade, falta persoal e aumentan as derivacións ao CHUO”.

O titular de Sanidade, pola súa banda, reafirmou que os hospitais comarcais como o de Verín son unha prioridade para a Xunta, e anunciou que este ano licitarase por 1,5 millóns un proxecto para reformar a zona antiga do edificio, trasladar o hospital de día ás vellas urxencias e renovar os baños dos cuartos de hospitalización. No plano laboral, destacou que o cadro de médicos medrou un 37,5% entre 2024 e 2025 coa incorporación de 15 profesionais para reforzar especialidades como anestesia, cirurxía xeral, traumatoloxía, oftalmoloxía ou medicina interna.

Lista de agarda

Finalmente, o conselleiro salientou os tempos de resposta do centro, sinalando que os veciños da comarca de Monterrei agardan de media 56 días menos para unha operación e 41 días menos para unha consulta externa que a media do Estado, mentres que especialidades como cirurxía, neuroloxía, rehabilitación ou xinecoloxía teñen listas de agarda inferiores aos 20 días. No tocante a cardioloxía, xustificou a falta de consultas in situ pola xubilación de dous profesionais do Hospital de Ourense, agardando que se cubran as vacantes axiña para restablecer o servizo presencial.

