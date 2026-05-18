O PSOE provincial pide reforzar os hospitais comarcais do rural Ourensán

O grupo socialista na Deputación presentou este luns diante do Hospital Público de Verín unha moción para a defensa dos hospitais comarcais e da sanidade pública no rural ourensán. A deputada Eva Gamote, xunto co secretario provincial do PSdeG-PSOE, Álvaro Vila, e concelleiros de Monterrei, sinalou o “deterioro sistemático” dos servizos sanitarios, como o centro hospitalario de Verín e o de Valdeorras.
No caso de Verín, afirma que contaba cuns servizos -HADO (hospitalizacion a domicilio), Unidade da Dor e cardiólogo- “que xa non están”. Ademais, sinalou que o recente informe do Consello de Contas revelou que os medios alleos supoñen o 35% das intervencións cirúrxicas de traumatoloxía, e o 62% dos tratamentos de hemodiálise no área sanitaria se atenden en centros privados.
Por todo isto, os socialistas solicitan que a Deputación inste á Xunta e ao Sergas a cubrir de forma “inmediata e estable” as vacantes de especialistas, a recuperar o HADO e a Unidade da Dor en Verín.
Dende o área sanitaria reiteran que traballan para que o hospital de Verín retome “á maior brevidade” o servizo de HADO, e que xa conta co “persoal e os medios necesarios”. Sobre as derivacións e da concertación, no caso da hemodiálise aseguran que se realiza mediante un convenio coa Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, con máis de 30 anos de traxectoria en Ourense, un modelo implantado en Verín “hai case 20 anos”.
