Piden casi tres años de cárcel para un hombre que agredió sexualmente a una empleada del hogar en Verín

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y siete meses de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que trabajaba en su domicilio realizando labores domésticas en el municipio ourensano de Verín.

La audiencia previa, prevista para este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, tuvo que ser suspendida debido a la ausencia de uno de los abogados, quedando pendiente la fijación de una nueva fecha.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado había contratado en octubre de 2022 a una empresa de servicios domésticos. La víctima acudió a su vivienda para cubrir unas vacaciones laborales a partir del día 18 de octubre de ese mes.

Los hechos denunciados

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2022, alrededor de las 9.00 horas, cuando la mujer se encontraba realizando su trabajo. Según la acusación, el procesado, “con intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales”, se abalanzó sobre ella, la tiró sobre la cama y comenzó a tocarle los pechos, besarla e intentar tocarle los genitales, mientras le decía que quería “hacer el amor con ella”.

Siempre de acuerdo con el relato fiscal, el acusado llegó incluso a ofrecer dinero a la mujer para que mantuviera relaciones sexuales con él. Finalmente, la víctima logró zafarse, salir del domicilio y avisar a la empresa para la que trabajaba.

Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer sufrió un trastorno de estrés postraumático agudo, con ansiedad generalizada, que requirió atención médica posterior y supuso 182 días de perjuicio hasta la estabilización de sus lesiones.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita tres años de libertad vigilada, cinco años de inhabilitación para cualquier actividad que implique contacto con menores y una orden de alejamiento de la víctima durante cinco años a una distancia mínima de 200 metros. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 12.000 euros.