O Pincha no Lázaro superou os 5.000 pinchos servidos en Verín

ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN
Verín pone punto y final a un Lázaro a pedir de boca
FEIRA DO LÁZARO
En total, os 16 establecementos de Verín participantes serviron en tres días 5.009 elaboracións, consolidando esta cita no marco da Feira do Lázaro. O concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude, Manuel Lorenzo, destacou a “implicación” do sector e a “excelente” resposta do público.
No que respecta ao concurso que escolleu os mellores pinchos, o xurado profesional recoñeceu o alto nivel das propostas presentadas. O restaurante O Ferro alzouse co galardón de campión, mentres que Gandainas levou o premio ao mellor sabor. Pola súa banda, A Dorna destacou pola mellor presentación e o restaurante Brasil foi recoñecido pola maior dificultade na elaboración dos seus pinchos. Ademais, Valdabella recibiu a distinción ao mellor expositor pola súa capacidade de atracción e calidade.
Por último, sorteáronse oito premios entre tódolos consumidores do III Pincha no Lázaro, dende un vale de 100 euros ata unha estuche de viño da D.O. Monterrei.
También te puede interesar
CANCIONES EN LENGUA DE SIGNOS
El instituto Taboada Chivite de Verín participa en la novena edición "Cantamos coas Mans"
