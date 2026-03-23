Verín pone punto y final a un Lázaro a pedir de boca

La villa del Támega despide el Lázaro 2026 después de tres jornadas repletas de gastronomía, artesanía y cultura. El evento disfrutó de un clima a pedir de boca para que los cientos de visitantes que se dejaron pasar por Verín gozaran de las actividades.

El pabellón municipal acogió la Feria de Artesanía y Alimentación, que cerró sus puertas este domingo a las 20,00 horas. Los visitantes pudieron disfrutar de numerosos expositores de artesanía y gastronomía: desde madera, cerámica y joyería, pasando por quesos, miel, embutidos o dulces tradicionales.

La gastronomía fue una de las piedras angulares de este año. Además de las catas y showcookings organizados por las entidades colaboradoras - IXP Ternera Galega, Axencia Galega da Calidade Alimentaria o la D.O. Monterrei -, más de una decena de establecimientos compitieron en la tercera edición del concurso “Pincha no Lázaro”.

La jornada del domingo contó con la procesión y la misa solemne, que se celebraron después de la cata de quesos y mieles de Agacal, y antes del maridaje de vinos de la D.O. Monterrei con productos gallegos, que sirvieron de aperitivo para las actuaciones matutinas del alumnado del Conservatorio de Verín. Por la tarde, la agrupación Candaria fue la encargada de abrir la sesión, que se cerró con las entregas de premios al mejor stand y del “Pincha no Lázaro”, y una última troula con la orquesta Miramar.