O PP abordará o sábado en Verín o reto actual do acceso á vivenda

O PP de Ourense organiza na Casa da Cultura de Verín unha xornada arredor da situación actual do acceso á vivenda e das liñas e axudas autonómicas dispoñibles

Xornada de vivenda do PPdeOU en Xinzo de Limia.
Xornada de vivenda do PPdeOU en Xinzo de Limia. | Alberte Paz

A vivenda é un dos temas que máis preocupación xera na sociedade, especialmente entre a mocidade. Por ese motivo, o Partido Popular de Ourense organiza unha xornada informativa este sábado, 28 de febreiro, ás 11:30 horas, na Casa da Cultura en Verín, aberta a toda cidadanía verinense.

A sesión comezará cunha presentación de Benito Iglesias, coordinador da área de Vivenda e Urbanismo do PP ourensán, sobre o tema. A continuación tomarán a palabra dúas membros dese área: Sonia Ogando, que se centará no dereito á vivenda, a problemática actual e a inseguridade xurídica, e Pilar Fernández, que detallará as opcións de financiamento e apoio autonómico dispoñibles.

Finalmente, o peche do acto, previsto para as 12,30, correrá a cargo de Paula Prado, secretaria xeral do PPdeG, e de Luis Menor, presidente do PP de Ourense.

