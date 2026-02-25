O PP abordará o sábado en Verín o reto actual do acceso á vivenda

DINAMIZACIÓN DA HOSTALERÍA
A Feira do Lázaro de Verín volverá ter concurso de pinchos e sorteos
XORNADA INFORMATIVA
A vivenda é un dos temas que máis preocupación xera na sociedade, especialmente entre a mocidade. Por ese motivo, o Partido Popular de Ourense organiza unha xornada informativa este sábado, 28 de febreiro, ás 11:30 horas, na Casa da Cultura en Verín, aberta a toda cidadanía verinense.
A sesión comezará cunha presentación de Benito Iglesias, coordinador da área de Vivenda e Urbanismo do PP ourensán, sobre o tema. A continuación tomarán a palabra dúas membros dese área: Sonia Ogando, que se centará no dereito á vivenda, a problemática actual e a inseguridade xurídica, e Pilar Fernández, que detallará as opcións de financiamento e apoio autonómico dispoñibles.
Finalmente, o peche do acto, previsto para as 12,30, correrá a cargo de Paula Prado, secretaria xeral do PPdeG, e de Luis Menor, presidente do PP de Ourense.
