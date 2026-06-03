El PP duda de la legalidad de un nuevo préstamo para el Concello de Verín

El salón de plenos del Concello de Verín vivió este martes una nueva sesión extraordinaria con un único punto en el orden del día, y que al igual que la anterior fue exprés, tras resolverse en poco más de cinco minutos. El objeto del pleno fue la contratación de un crédito de 2 millones concedido por Caixa Rural, y que fue aprobado con los votos favorables del grupo de gobierno PSOE-BNG y los votos en contra de los cuatro ediles del PP.

Tras aprobarse por unanimidad el acta de la sesión anterior, el regidor, Gerardo Seoane, explicó que el importe de esta operación de crédito, una partida consignada en el presupuesto para este ejercicio aprobado en noviembre, se dedicará íntegramente a “pavimentación e asfaltado” de calzadas. Concretamente, 1,2 millones irán destinados a actuaciones en los viales del núcleo urbano “que non se fixeran recentemente”, mientras que los 822.000 euros restantes se repartirán en obras en un total de 11 núcleos rurales verinenses en una primera fase, concentrándose en actuar sobre los “accesos e centros”.

Una vez aprobado el préstamo en pleno, el siguiente paso será la licitación pública de las obras, que se iniciará entre finales de este mes y principios del siguiente.

Liquidación

En el turno de réplica, la portavoz popular, Lara Da Silva, señaló que el bipartito ignora a la Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro de la Consellería de Facenda, que advierte que el Concello verinense no puede aprobar una operación de crédito a largo plazo “sen ter presentada a liquidación orzamentaria de 2025”. Si bien Seoane reconoció este extremo, replicó que “por iso se fai o crédito nos seis primeiros meses, porque se utiliza do ano anterior”.

Da Silva insistió en cuestionar que la operación “cumpra os requisitos da Secretaría Xeral, xa que o luns mandou unha nova solicitude de remisión da liquidación”, y pidió que ese recordatorio “conste na acta da sesión”. El PP de Verín afirma que, con esta operación, la deuda financiera se incrementa en “un 34%”, al pasar de “5,84 a 7,84 millones”.