La verdad tiene hoy un valor incalculable. Precisamente porque tantos la desprecian, manipulan o ignoran. Ahora que parece tan devaluada, la verdad reivindica lo que es suyo: levantar testimonio de lo que ocurre. Cierto es que cada uno de nosotros, testigos honrados del mismo hecho, lo contaríamos a nuestra manera, y no faltaríamos a la verdad. La escritura del redactor y la imagen tomada por el fotoperiodista, fieles a su percepción de lo observado, cuentan la verdad de los pedazos de vida que, fugaces, pasan a nuestro alrededor.

En el ourensano Centro Marcos Valcárcel de la Diputación Provincial, se exponen casi un centenar de imágenes, capturadas por los gráficos de diversos medios de comunicación del país y acompañadas por textos escritos también por periodistas. Se trata de la segunda edición de “A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego” que está recorriendo las principales ciudades de nuestra geografía. Las imágenes seleccionadas cuentan lo ocurrido en fiestas y dramas, en las raíces que la tradición ha extendido durante siglos en las gentes y el territorio y en la contemporaneidad que lucha por aflojar las costuras de aquella. Nadie podrá negar que visualizamos fracciones de la realidad diversa de nuestro país. Pero sería este, el de la fe de vida del latido popular, laboral o urbano de nuestra actualidad, un resultado parcial, limitado e incompleto. Los fotoperiodistas de Galicia están añadiendo a sus trabajos una capa de exigencia estética, inseparable de la ética profesional de su cometido.

Esta búsqueda estética, que a veces es un don y otras, la mayoría, un largo camino de experimentación y riesgo, es algo que los fotoperiodistas gallegos nos regalan ya como fruto maduro, y a diario, en sus imágenes en los medios escritos, en los blogs y redes sociales y también, en algunos casos, en exposiciones específicas de sus trabajos. No es casualidad que nombres como los de Vari Caramés, Brais Lorenzo, Sandra Alonso, Iñaki Abella, Carlos Folgoso, Xesús Fariñas o Miguel Muñiz, por citar una pequeña muestra, se hagan acreedores de distintos premios y menciones a la profundidad de su visión, inseparable de tantos bressonianos “instantes decisivos”.

El fotoperiodismo en Galicia ha desarrollado profundidad narrativa. Así como es posible hablar de un estilo literario peculiar, distinto al de otras comunidades, en el mejor periodismo escrito del país, es ahora también factible reconocer un lenguaje propio en nuestros periodistas gráficos, una narratividad singular al abordar el paisaje o los gestos de quienes lo habitan que no es ajena a la literatura y, sobre todo, la poesía hechas en Galicia. Quizá por esta sensibilidad añadida, estética, incorporada a la verdad innegociable, sea posible afirmar que el periodismo de calidad, en cualquiera de sus modalidades y soportes, tiene el futuro abierto.