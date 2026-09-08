SANTUARIO DOS REMEDIOS
El rosario de antorchas ilumina la noche de Vilamaior do Val, en Verín
SANTUARIO DOS REMEDIOS
El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en Vilamaior do Val (Verín), vivió este domingo por la noche el tradicional Rosario de Antorchas, uno de los momentos más emotivos de su Novena. Más de un centenar de devotos acompañaron en procesión a la Virgen, portando pequeñas llamas que iluminaron la oscuridad de la noche.
Esta cita nocturna supuso el hito de un novenario que arrancó el pasado 30 de agosto con una misa oficiado por el sacerdote Francisco Blanco, quien ofició precisamente en el Santuario su primera misa tras ser ordenado en mayo. Entre los actos más concurridos por los fieles destacó el pasado sábado, con la ofrenda floral y la consagración de los niños a la Virgen.
Este martes culmina la Novena con la tradicional Romería de los Remedios, una celebración de enorme arraigo en toda la comarca. Tras las misas matinales, a las 12,00 horas se celebra el momento central con la procesión, la misa solemne y la histórica ofrenda de las gentes del valle de Monterrei, uniendo un año más el fervor religioso con el espíritu festivo de la vecindad.
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