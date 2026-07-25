Santiago de Compostela acoge la puesta de gala de la XIX Feira do Viño de Monterrei

La XIX Feira do Viño de Monterrei, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de agosto en Verín, celebró este viernes en el aula de catas de Mercado de Abastos de Santiago de Compostela su presentación. Durante el acto, se puso de manifiesto el valor de este evento ya tradicional en la comarca para estrechar el vínculo entre el consumidor, los viticultores y las bodegas, consolidando la imagen y el vino de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei.

La cita contó con la presencia de Martín Alemparte, director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, y del presidente del Consejo Regulador de la D.O., Manuel Vázquez. Además de recordar las distintas catas y “showcookings” que se celebrarán durante la feria, subrayaron el continuo crecimiento de la D.O., que cuenta con 30 bodegas inscritas.

Los datos del último ejercicio constatan el potencial de Monterrei, que cerró el año 2025 con una superficie inscrita superior a las 850 hectáreas y una producción certificada que rebasó los cinco millones de litros, generando un valor económico estimado por encima de los 25 millones.