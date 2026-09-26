Tráfico pesado en una rúa de Verín: “É que non durmimos”

Los vecinos de la rúa das Tuelas de Verín sufren a diario la intensa circulación de tráfico pesado delante de sus casas, que en su mayoría acude a cargar a la planta embotelladora de agua de Cabreiroá, y a la que se suman vehículos que emplean este vial para evitar la N-532 y el tráfico de Portugal. Esta circulación constante genera graves molestias no sólo por el ruido, sino también por las vibraciones que provocan temblores y la aparición de grietas en los muros de cierre. El aumento en el último año del número de estos camiones de gran tonelaje ha provocado el rápido deterioro del firme de una vía incapaz de absorber tal volumen de tráfico, y muy frecuentada para pasear o andar en bicicleta, lo que genera inseguridad entre los viandantes.

Recogida de firmas

Ángel Garrido muestra una grieta reciente en el muro de su casa. | Martiño Pinal

Ángel Garrido, residente de 71 años, ha reunido ya “decenas” de firmas que adjuntará a un escrito dirigido al Concello demandando soluciones. Entre las propuestas que plantea figura limitar la velocidad, construir aceras, instalar badenes o establecer un único sentido de circulación combinado con la paralela rúa Río Támega para reducir el tránsito a la mitad. “Queremos que a circulación sexa dividida, que entren por unha rúa e saian por outra, para reducir o impacto nunha zona na que ademais tamén hai un instituto ao que veñen 14 autobuses ao día”, señala Garrido.

El malestar vecinal es compartido. Francisco Pérez y Ángela Salgado lamentan las consecuencias sobre su descanso: “Treme todo, as casas e as xanelas, e a partir das cinco da mañá o ruído xa non nos deixa durmir”. Por su parte, Marina Nocelo incide en los daños estructurales acumulados por el mal estado de la calzada: “O impacto dos camións sobre os baches é continuo, é algo moi molesto”.

El Concello, atento a la situación

El estado del vial ha empeorado ante el constante paso de camiones. | Martiño Pinal

El alcalde, Gerardo Seoane, coincide en señalar que el incremento de camiones responde a la actividad de la nueva nave de la embotelladora, y avanza que existe desde hace tiempo un proyecto de la Diputación, enmarcado en el plan termal de accesos a balnearios, para reasfaltar la vía y dotarla de aceras. “No caso de que non o inicien pronto, o ano que vén dende o Concello darémoslle unha volta de asfalto á rúa e miraremos de poñer unhas aceras”, asegura. En todo caso, a su juicio la solución para retirar definitivamente el paso de los camiones por la rúa Tuelas sería la creación de “un novo acceso dende a autovía, pero iso é competencia do Ministerio de Transportes”.