VIÑOS E PRODUTOS DA TERRA
Últimas prazas para participar nas catas do Feira do Lázaro de Verín
Tódalas propostas da Feira do Lázaro contan cun formato reducido de máximo 20 persoas por cada sesión co obxectivo de garantir a calidade da experiencia.
O venres arranca coa cata gratuíta de queixos de cabra confitados de Queixeira Gaia, ás 19,30 horas. O sábado, a programación inclúe catas de viños brancos da D.O. Monterrei con produto galego ás 11,00 horas, cun custo de 12 euros. Seguiranlle o “showcooking” e a degustación gratuíta da IXP Ternera Gallega ás 12,00 e ás 13,00 horas respectivamente.
Xa pola tarde, Agacal ofrecerá catas de queixos e meles premiados ás 17,00 horas e unha degustación de produtos de artesanía alimentaria unha hora máis tarde.. A xornada do sábado complétase cunha cata de viños tintos da D.O. Monterrei ás 19,00 por un prezo de 12 euros e unha cata de marmeladas e patés veganos de Baronceli ás 20,00.
O domingo repetirase a cata de Agacal ás 11,00 horas e haberá unha sesión de cata de maridaxe da D.O. Monterrei ás 12,15 por 12 euros. O programa pecharase cunha nova cata de queixos de cabra ás 18,30.
Os interesados poden formalizar a súa inscrición, antes deste venres ás 20,00 horas, na oficina da OMIC, na Casa da Xuventude, chamando ao teléfono 988 414 776 ou no enderezo blankylm@gmail.com.
Contenido patrocinado
