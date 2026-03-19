Últimas prazas para participar nas catas do Feira do Lázaro de Verín

VIÑOS E PRODUTOS DA TERRA

O Concello de Verín anunciou que aínda quedan prazas dispoñibles para participar nas actividades gastronómicas e catas da Feira do Lázaro 2026, que arranca este venres 20 e esténdese ata o domingo 22.

A chef verinense Begoña Vázquez, nunha cata durante a Feira do Lázaro. | Concello de Verín

Tódalas propostas da Feira do Lázaro contan cun formato reducido de máximo 20 persoas por cada sesión co obxectivo de garantir a calidade da experiencia.

O venres arranca coa cata gratuíta de queixos de cabra confitados de Queixeira Gaia, ás 19,30 horas. O sábado, a programación inclúe catas de viños brancos da D.O. Monterrei con produto galego ás 11,00 horas, cun custo de 12 euros. Seguiranlle o “showcooking” e a degustación gratuíta da IXP Ternera Gallega ás 12,00 e ás 13,00 horas respectivamente.

Xa pola tarde, Agacal ofrecerá catas de queixos e meles premiados ás 17,00 horas e unha degustación de produtos de artesanía alimentaria unha hora máis tarde.. A xornada do sábado complétase cunha cata de viños tintos da D.O. Monterrei ás 19,00 por un prezo de 12 euros e unha cata de marmeladas e patés veganos de Baronceli ás 20,00.

O domingo repetirase a cata de Agacal ás 11,00 horas e haberá unha sesión de cata de maridaxe da D.O. Monterrei ás 12,15 por 12 euros. O programa pecharase cunha nova cata de queixos de cabra ás 18,30.

Inscricións

Os interesados poden formalizar a súa inscrición, antes deste venres ás 20,00 horas, na oficina da OMIC, na Casa da Xuventude, chamando ao teléfono 988 414 776 ou no enderezo blankylm@gmail.com.

Contenido patrocinado

Lo último

stats