Verín despeja el futuro para dar impulso al casco histórico

La transformación del casco histórico de Verín encara su recta final. Los vecinos ya pueden vislumbrar el ansiado desenlace de uno de los proyectos más longevos y ambiciosos del municipio: la regeneración integral del entorno de la iglesia de Santa María A Maior. Esta iniciativa, que durante mucho tiempo fue tan solo un boceto sobre el papel, representa una actuación para revitalizar el corazón de la localidad y dotar a la ciudadanía de nuevos espacios de esparcimiento en una de las zonas con mayor valor patrimonial de toda la comarca.

Tras años de espera, los cimientos reales de esta actuación comenzaron a materializarse a finales de 2024, cuando el Concello aprobó en pleno extraordinario la propuesta de convenio con la Diócesis de Ourense, apoyada por PSOE y BNG frente al rechazo de los ediles del PP. El siguiente paso clave llegó un año después, en noviembre de 2025, momento en el que la corporación dio luz verde a la financiación del plan por 475.000 euros, superando así un procedimiento administrativo complejo que requirió permisos urbanísticos, minuciosos estudios técnicos y su indispensable inclusión en el Plan Especial de Protección e Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich).

Ahora, este largo proceso culmina con el acuerdo definitivo rubricado entre el Ayuntamiento y el Obispado, un pacto formalizado que sella la adquisición de la práctica totalidad de las propiedades eclesiásticas en este ámbito. En concreto, la operación se desglosa en la compra municipal de dos parcelas por un importe exacto de 275.653,89 euros y la donación de una tercera finca valorada en 98.547,70 euros, la cual pasará a engrosar el patrimonio del municipio una vez cumplidas las condiciones estipuladas. De este acuerdo quedan excluidos el propio edificio que alberga el templo y un solar colindante orientado hacia la Alameda.

Con esta rúbrica, que eleva el montante ejecutado a 437.000 euros sobre la inversión prevista, el Consistorio logra hacerse con el 95 % de los 4.500 metros cuadrados necesarios. El 5 % restante, perteneciente a particulares, se completará próximamente, despejando el camino para la gran zona verde pública que combinará recuperación urbana y peatonalización.

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Un espacio de gran valor patrimonial

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, no ha ocultado su satisfacción al lograr materializar la adquisición de las parcelas, un paso fundamental para el municipio. El regidor destacó la gran relevancia de alcanzar este punto tras un arduo proceso de negociación. Para el primer edil, cumplir este objetivo responde a “unha aspiración histórica de Verín, que a igrexa de Santa María a Maior conte cun entorno digno, aberto e integrado na vila”.

Seoane incide en la necesidad de socializar estos terrenos en favor de la comunidad local y dejar atrás la inaccesibilidad del recinto. “Estamos falando dun dos espazos con maior valor patrimonial do noso casco histórico e queremos que deixe de ser unha zona pechada para converterse nun lugar para desfrutar, pasear e convivir”, señaló.

En cuanto al futuro diseño del enclave, el regidor subraya que “a futura zona verde permitirá recuperar este espazo para a veciñanza, mellorar a conexión coa Alameda e, ao mesmo tempo, poñer en valor a igrexa e todo o seu entorno”.Un ambicioso planteamiento que persigue el gran objetivo de “abrir o casco vello á cidadanía, recuperar patrimonio e gañar espazo público para Verín”.