Verín celebra con bailes y agua que la batucada también es cosa de niños

MÚSICA Y DIVERSIÓN
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La villa verinense amaneció este viernes en medio de un ambiente tropical, y no precisamente por las altas temperaturas. Más de 400 jóvenes de la ludoteca y del campamento de verano municipales, junto a participantes de las escuelas deportivas, CDR Portas Abertas y ludoteca de Cualedro, desfilaron por las calles de la capital comarcal vestidos de acuerdo a la temática de este año, “safari”. Así, no faltaron pequeños exploradores, animales de la sabana ni pobladores del hemisferio sur. Un recorrido lleno de color e imaginación que reunió a numerosos vecinos y familias que fueron testigos del ritmo de los más pequeños.
El momento más emotivo se vivió a las puertas del Concello, donde los niños regalaron una simpática coreografía coral que conquistó al público presente. Por la tarde, la diversión se trasladó a la playa fluvial del Támega, escenario de una fiesta infantil que contó con animación musical e hinchables acuáticos.
El programa para este sábado, día grande de la batucada verinense, promete multiplicar las revoluciones con música para todos los gustos. A partir de las 17,00 horas, la Praza García Barbón se cubrirá de agua y espuma al ritmo de A Gramola & Friends. A las 19,00 llegará el momento cumbre con un desfile multitudinario que culminará en la Rúa Irmáns Moreno con la batalla entre la agrupación celanovesa Vilatuke y los limiaos Bloco Trifulka. El broche nocturno, desde las 23,30 y de nuevo en la Praza García Barbón, lo pondrá el concierto de Dirty Suc, seguido por diversas sesiones de DJ.
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