Verín celebra con bailes y agua que la batucada también es cosa de niños

MÚSICA Y DIVERSIÓN

Más de 400 jóvenes de ludotecas de Verín y comarca desfilaron formando un gran “safari infantil”

Los hinchables en el Támega completaron una jornada de ensueño para la juventud verinense.
Los hinchables en el Támega completaron una jornada de ensueño para la juventud verinense. | Miguel Ángel

La villa verinense amaneció este viernes en medio de un ambiente tropical, y no precisamente por las altas temperaturas. Más de 400 jóvenes de la ludoteca y del campamento de verano municipales, junto a participantes de las escuelas deportivas, CDR Portas Abertas y ludoteca de Cualedro, desfilaron por las calles de la capital comarcal vestidos de acuerdo a la temática de este año, “safari”. Así, no faltaron pequeños exploradores, animales de la sabana ni pobladores del hemisferio sur. Un recorrido lleno de color e imaginación que reunió a numerosos vecinos y familias que fueron testigos del ritmo de los más pequeños.

El momento más emotivo se vivió a las puertas del Concello, donde los niños regalaron una simpática coreografía coral que conquistó al público presente. Por la tarde, la diversión se trasladó a la playa fluvial del Támega, escenario de una fiesta infantil que contó con animación musical e hinchables acuáticos.

Fiesta de la espuma

El programa para este sábado, día grande de la batucada verinense, promete multiplicar las revoluciones con música para todos los gustos. A partir de las 17,00 horas, la Praza García Barbón se cubrirá de agua y espuma al ritmo de A Gramola & Friends. A las 19,00 llegará el momento cumbre con un desfile multitudinario que culminará en la Rúa Irmáns Moreno con la batalla entre la agrupación celanovesa Vilatuke y los limiaos Bloco Trifulka. El broche nocturno, desde las 23,30 y de nuevo en la Praza García Barbón, lo pondrá el concierto de Dirty Suc, seguido por diversas sesiones de DJ.

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