Misa en honor a San Lázaro y después tradición en Ourense

Con una alborada a las doce menos cuarto, con gaiteiros y cabezudos amenizando la celebración por las calles Paseo, Santo Domingo y Parque de San Lázaro, arrancarán las actividades este domingo de las festas do San Lázaro, que continuarán a la una con la tradicional Queima das Madamitas frente a la Subdelegación del Gobierno.

Hoy en día, la Queima das Madamitas supone un momento de gran expectación entre los más pequeños. También es el preludio de las celebraciones de Semana Santa en Ourense y de la llegada de la primavera.

Durante sábado y domingo estarán instalados puestos de rosquillas, golosinas, avellanas y productos típicos de estas fiestas

Previamente, la corporación municipal asistirá a una misa en honor de San Lázaro que tendrá lugar a las once en la iglesia parroquial de Santo Domingo y participará después en la procesión de San Lázaro, que partirá de la iglesia de Santo Domingo y continuará por la calle Santo Domingo, parque de San Lázaro y Xaquín Lorenzo hasta la iglesia de los Franciscanos.

Además, durante sábado y domingo estarán instalados alrededor del Parque de San Lázaro los tradicionales puestos de rosquillas, golosinas, avellanas y productos típicos de estas fiestas, que anteceden a los Maios.